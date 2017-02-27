Hükümetten Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ manşetine açıklama

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen konulara ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Hürriyet gazetesinin 'Karargah rahatsız' manşetine ilişkin olarak, "Herhangi bir şekilde manşet atarak, ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Barzani'nin Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul ve Ankara'da göndere çekilen sözde Kürdistan bayrağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor." sözlerini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen konulara ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Hürriyet gazetesinin 'Karargah rahatsız' manşetine ilişkin olarak, "Herhangi bir şekilde manşet atarak, ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Barzani'nin Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul ve Ankara'da göndere çekilen sözde Kürdistan bayrağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor." sözlerini kaydetti.

Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

(Hürriyet’in ‘karargah rahatsız’ manşeti) Arkadaşlar, bir kere bu manşetin algılanmasının doğru olmadığının kanaatindeyim. Öyle anlaşılıyor ki sivil irade ile TSK'nın uyum içinde çalışılmasından birileri rahatsız oluyor.

15 Temmuz felaketinden sonra TSK'nın yeninden itibar kazanarak halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsız oluyor. Bakın, TSK'nın siyasetin içine çekilmesinin hiçbir faydası olmadığını görülmüştür.

TSK 15 Temmuz'dan çıkardığı dersle siyasetle ilgili değildir, içine çekilemez. Böylesine ciddi bir şekilde TSK kendi işine odaklanmıştır. Türkiye de eski Türkiye değildir. Herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ayar vermek, ne hükümete ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı. Hükümet, milletin vermiş olduğu yetkiye dayanarak işinin başındadır. TSK, hükümetin, sivil iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biridir. Bakın, TSK FETÖ'nün ve TSK'yı siyasete bulaştırmaya çalışanların ne kadar zarar verdiğini biliyor. Bu süreçte herkes işine baksın. Medya da işine baksın. Bu tür operasyonlarla hiç kimse TSK'nın görüşünü değiştiremez, hükümetimizin olaylara karşı sergilediği tavırları değiştiremez. Sivil irade millet adına hükümettedir.

(Barzani’nin Türkiye ziyareti) Türkiye temaslarının özü, Barzani ve Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Türkiye ile olan işbirliğinin gözden geçirilmesi ele alındı.

(Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi) HDP’lilerle ilgili yaptığı açıklama Türkiye temaslarında gündeme gelmedi. Bölgede barışın sağlanması, terör örgütlerine karşı ortak mücadele gündeme geldi. Sayın Barzani Türkiye’ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem üç bayrak asılmıştır. Önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla. Irak anayasasında oraya uygundur. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor.

(FETÖ’nün Kanada’da çiftlik almasına ilişkin iddialar) ABD’deki FETÖ elebaşının Kanada’nın kaçma ihtimali üzerine ciddi istihbarat sözkonusudur. Kanada’da bazı çiftliklerin alındığı bilgisi var. Ümit ederizki gereğini yaparlar.

(Rakka operasyonu) Resmi olarak hükümet tarafından açıklanmayan bilgileri gerçekmiş gibi açıklanıyor. İtibar etmemek gerekiyor. Rakka operasyonu konusunda görüşmeler devam ediyor. Söylediğimiz ana çerçeve şudur. Türkiye’nin bu topraklarda gözü yoktur. Bu operasyonları toprak kazanmak için yapmıyoruz. Bu operasyon Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiriyor. Gelinmiş bir ortak nokta yok görüşmeler sürüyor.

(ABD’nin YPG’ye silah yardımı) Başından itibaren uyarılarımızı yapıyoruz. ABD’nin bu unsurlara yardımda bulunması sorunu çözecek değildir. Bizim görüşümüz çok açık, burada yerli halka destek verilerek operasyon yapılmasıdır.

(Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin referandum isteği) Orada anayasal bir durum var. IKBY, Irak tarafından sınırları tanımlanmış bir özerk bölgedir. Biz ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bizim açıkça ifade ettiğimiz şey şudur. Bölgedeki bütün halklar özgürlüklerden istifade etsinler.

(Avrupa’da miting tartışmaları) Avusturya’nın Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamalarını hoş karşılamayız. Makul meşru zeminlerde görüşlerini ifade etmesini isteriz. Avusturya’nın seçimleriyle ilgili bir faaliyet değil. Avusturya’da, Almanya’da Avrupa’daki diğer şehirlerde de YSK seçim çevreleri oluşturdu. Biz nasıl Türkiye’deki seçim çevrelerinde faaliyet yürüteceksek orada da yürüteceğiz. Bunun Avusturyalıları rahatsız etmemesi lazım. Onları ilgilendiren bir durum değildir. Türkiye’deki referandumda Evet mi diyeceksiniz Hayır mi diyeceksiniz. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Demokrasi gereğidir. Bizde de oy kullananlar oluyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Türkiye demokrasisine katkı sağlayacak olan bir durumdur.

(Hac-Umre ücretleri ve tartışmaları) Son 1 haftadır çok çalıştık. Geçen sene kurlar 2.90’dı. Bu sene diyanet bunu 3.50’ye sabitledi. Standart hac tarifesi için bir uygulama yaptık. Eğer kur üzerinden hesaplama yapmış olsak geçen seneye göre 3 bin lira ucuzlatmış olduk. Geçen sene olsa hacılar 18 bin lira ödeyecekti ama bu sene 12 bin lira civarında bir rakam açıldı. Keşke daha fazla ucuzlatabilsek.