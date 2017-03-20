Numan Kurtulmuş: Yeni KHK çalışması var

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan Beştepe'deki Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, son 6 ayda çok önemli 153 terör olayının engellendiğini belirtti. Kurtulmuş ayrıca, yeni bir KHK için hazırlıkların olduğunu ve son aşamaya gelindiğinde paylaşılacağını söyledi. Bakan Numan Kurtulmuş ayrıca, Avrupa ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan Beştepe'deki Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, son 6 ayda çok önemli 153 terör olayının engellendiğini belirtti. Kurtulmuş ayrıca, yeni bir KHK için hazırlıkların olduğunu ve son aşamaya gelindiğinde paylaşılacağını söyledi. Bakan Numan Kurtulmuş ayrıca, Avrupa ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşmadan satırbaşları ise şöyle:

153 önemli olay engellendi. Türkiye’nin sınır fiziki güvenlik sistemi ile ilgili gelişmeler gözden geçirildi. Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerinde terörden zarar gören çiftçilerimizin tarımsal kooperatiflerinin borçlarının ertelenmesiyle ilgili karar Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Bakanlarımıza izin vermeyenler maalesef PKK'nın açık açık gösteri yapmasına ses çıkarmadı.

Türkiye’de hayır da evet de verecek bizim vatandaşımızdır. İsviçre’de, Almanya’da oylama yapmıyoruz. Beyler manşet atacak diye, 16 Nisan’da oy kullanacak vatandaşlarımız fikirlerini değiştirecek değiller.

MERKEL’İN ERDOĞAN’A CEVABI VE ALMANYA İLE GERİLİM

Türkiye’nin hangi sistemle yönetileceğine filanca ülkeden beyfendi ya da hanımefendi karar veremez. Bu kararı 16 Nisan’da milletimiz karar verecek. Herhangi bir ülkede oturan hariçten gazel okumasın.

Kusura bakmasınlar faşizm ve nazizim benzetmelerini, avrupalı mevkidaşlarımızın geleceği için söylüyoruz. Türkiye’nin seçilmiş bakanlarına karşı tavır koyanlar herhalde biz değiliz. Wilders diye adam ortaya çıkacak, bu kadar cami kundaklanacak, yürüyüşlerde ‘Türkler dışarı, Müslümanlar dışarı’ denilecek. Bu ırkçılığa karşı ‘demokratik hakları’ dememeleri gerekiyor. Bu yaşananlar Alman siyasetini esir alırsa, içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkar.

Avrupa kıtasını çok kötü bir gelecek bekliyor. Tedbir almaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa zarar görürler. Akıllarını başlarına alsınlar. Avrupa’nın kanlı günlerini hatırlasınlar, faşizmin tuzağına düşmesinler.

YENİ KHK ÇALIŞMALARI

Yeni bir KHK çalışması var. Son noktaya gelindiğinde paylaşılacaktır.

RUSYA’NIN AFRİN’DE YPG GÜÇLERİNİ EĞİTECEĞİ İDDİASI

Bizim başından beri söylediğimiz husus Suriye’nin kuzey bölgesinde bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğimiz. Burada hem ABD, hem Rusya son kararlarını ve tutumlarını gözden geçirip harekete geçecek. Menbiç ve Rakka operasyonu konusunda her iki ülkenin de almış olduğu bir karar yok henüz.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Türkiye’nin milli menfaatleri çerçecesinde konuyu değerlendiririz. Geri kabul anlaşması, Türklere vizesiz Avrupa seyahati ile aynı anda gündeme gelmiştir. Dediğimiz gibi milli menfaatleri çerçecesinde konuyu değerlendiririz.

Son altı ayda 153 engellendi. Bunlar bombalı eylem, suikast girişimi gibi birçok konuda engellenen eylem girişimleriydi.

Sandık günü önemlidir. Oy verecek vatandaşlarımızın her türlü tehditten ve baskıdan uzak şekilde oy kullanması için elimizden geleni yapıyoruz. YSK ve güvenlik güçleri birlikte çalışıyor.