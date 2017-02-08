Cihangir İslam da ihraç edildi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un AKP'ye katılmadan önce Genel Başkanlığı'nı yaptığı Has Parti'de (Halkın Sesi Partisi) birlikte siyaset yaptığı Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Cihangir İslam da son KHK ile ihraç edildi. İslam aynı zamanda 'ilk başörtülü vekil Merve Kavakçı'nın eşi, AKP'li vekil Ravza Kavakçı'nın eniştesi, eski bakanlardan Ayşenur İslam'ın da 'kayınbiraderi' olarak tanınıyor.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un AKP'ye katılmadan önce Genel Başkanlığı'nı yaptığı Has Parti'de (Halkın Sesi Partisi) birlikte siyaset yaptığı Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Cihangir İslam da son KHK ile ihraç edildi. İslam aynı zamanda 'ilk başörtülü vekil Merve Kavakçı'nın eşi, AKP'li vekil Ravza Kavakçı'nın eniştesi, eski bakanlardan Ayşenur İslam'ın da 'kayınbiraderi' olarak tanınıyor.

Cihangir İslam, Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti’yi kuran ekipte yer almıştı. Ancak daha sonra Kurtulmuş ve beraberindeki birkaç partilinin AKP’ye geçme eğilimi nedeniyle fikir ayrılığına düşülmüştü.

O dönemde AKP’yle bütünleşmeye karşı çıkanlar arasında yer alan Cihangir İslam, Kurtulmuş’a yönelik partililer tarafından yazılan sert mektuba da imza koymuştu.

AKP’ye katılmak isteyen Kurtulmuş’a hitaben yazılan mektupta, 1 Kasım 2010 tarihinde birlikte Halkın Sesi Partisi kurulurken insana, topluma ve siyasete dair önemli şeyler söylendiği belirtilerek, “Görünen o ki başta Genel Başkan olmak üzere bazı arkadaşlarımız bu söylenenleri unutmuş, önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılacaklar” denilmişti. Mektupta, o dönem Has Parti Genel Başkanı olan Kurtulmuş’un bu yönelişi karşısında “şaşkınlık içinde bulunulduğu” belirtilerek, “Neticede herkes kendinden sorumludur, yaptıklarının hesabını herkes kendisi verecektir” demişlerdi.

MERVE KAVAKÇI'NIN DA 3'ÜNCÜ EŞİ

Cihangir İslam, ‘türbanlı ilk milletvekili olan ve Fazilet Partisinden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da 3'üncü eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında dünyaevine girmişti. Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AKP milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor. Yani Cihangir İslam aynı zamanda AKP’li bir vekilin de eniştesi durumunda. Cihangir İslam aynı zamanda eski Aile Bakanı AKP'li Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.