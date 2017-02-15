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O artık Beykoz’un sevgilisi

10 gün buyunca 70 metrelik kuyuda ölüm kalım savaşı veren ve bu sabah kurtarılan 'Kuyu' köpek artık Beykoz'un... Turgut Erat Beykoz İtfaiye Amirliği'nden canlı yayında son durumu aktardı.
10:0915 Şubat 2017
Gündem
10 gün buyunca 70 metrelik kuyuda ölüm kalım savaşı veren ve bu sabah kurtarılan 'Kuyu' köpek artık Beykoz'un... Turgut Erat Beykoz İtfaiye Amirliği'nden canlı yayında son durumu aktardı.
Son güncelleme: 10:2615.02.2017
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Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

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