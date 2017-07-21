O davaya Başbakanlık ve TBMM müdahil oldu

15 Temmuz darbe girişiminde Samandıra gişeler ile Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin 50'si tutuklu 116 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi. Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) davaya müdahillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları’nın karşısındaki binada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 50 tutuklu sanık ile 6 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıklar ve avukatların talepleri alındı. Duruşmada söz alan sanıklar tahliyelerini istedi.

BAŞBAKANLIK VE TBMM’NİN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimallerine binaen Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davaya müdahillik talebinin kabulüne karar verdi. 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri’ndeki kamera kayıtlarının istenmesine de karar veren mahkeme heyeti, bu kayıtların bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri’nde görev yapan polislerin isimlerinin mahkemelerine bildirilmesini istedi ve bu polislerin duruşmada ‘tanık’ sıfatıyla dinlenmesini kararlaştırdı. 50 tutuklu sanığın tahliye talebini de reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Aralık 2017 tarihine ertelendi. Bir sonraki duruşma 11-12-13-14-15 Aralık 2017 tarihlerinde Silivri’de görülecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarınca hazırlanan 376 sayfalık iddianamede şüpheli askerler hakkında, “Darbeye teşebbüs” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ise 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede darbeci askerlerin ateş etmesi ve araçla çarpması sonucu yaralanan 11 kişi de “müştekiö olarak yer alıyor. Bu kişilerin yaralanmasına neden olan 4 darbeci askerin ayrıca “Kasten yaralama” suçundan da cezalandırılmaları isteniyor. DHA