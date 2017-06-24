O görüntüye başsavcılıktan açıklama!

Samsun'da 33 yaşındaki Osman Ç., sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki A.M.A. isimli kızın başına parke taşıyla vurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin aradığı şüpheli, otogarda bir genç kızı taciz edince yakalanıp gözaltına alındı. Kısa süre sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin serbest bırakılmasına yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Erzurum’da evinin perceresinden havalı tabancayla ateş ederek sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya’yı sırtından vuran 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay’ın tutuklanmasının ardından, çocuğa yönelik bir şiddet haberi de Samsun’dan geldi. Merkez Atakum İlçesi’nde inşaat işçisi Osman Ç., evinin önünde arkadaşlarıyla bisikletle gezen A.M.A. isimli kıza saldırdı. Eliyle arkasına gizlediği büyük bir parke taşıyla yavaşca gelen Osman Ç., arkası dönük kızın başına sert bir şekilde vurdu. Yere yığılan kız kendinden geçti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaşanan bu olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan A.M.A. bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu olaydan 2 ay sonra yine Atakum İlçesi’nde otobüs durağında otobüs bekleyen bir genç kıza tacizde bulunan Osman Ç., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürülen şüphelinin 9 yaşındaki A.M.A.’yı darp eden kişi olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olmadığını savunan Osman Ç., böyle bir olayı hatırlamadığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Samsun’da 9 yaşındaki A.M.A. adlı kızın başına parke taşıyla vurup yaralayan ve bir genç kızı taciz edince yakalanan Osman Ç.’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik eleştiriler üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, basında yer alan haberlerde sanki bu kişi hakkında işlem yapılmamış algısı oluşturulduğu görüşü savunuldu. Şüpheli Osman Ç.’nin, parke taşıyla küçük kıza 5 ay önce saldırdığı, 2 ay önce de otogarda bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalandığı belirtilen savcılık açıklamasında şöyle denildi:

“Haberde belirtilen ilk olay Samsun ili Atakum ilçesinde bundan 5 ay önce gerçekleşmiş olup, küçük kıza yapılan taşlı saldırı sonrasında kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın hemen akabinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu olaydan 2 ay sonra da 03 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen tacizden dolayı yakalanan şüphelinin ilk olayı gerçekleştiren şahıs olduğu güvenlik kamera kayıtlarından değerlendirilmiş, bu tespit üzerine O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli savunmasında taciz olayını kabul etmiş, ancak yaralama olayını kabul etmemiştir. Şahsın dengesiz davranışlar sergilemesi üzerine akıl sağlığı yönünden muayene için hastaneye sevki sağlanmış, yapılan tetkikler sonucunda yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğu belirlenmiştir. Bu rapor üzerine her iki olay nedeniyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol verilerek Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmıştır. Halen gözlem altında bulunan şüpheli O.Ç. hakkında taciz olayından dolayı 15.05.2017 tarihinde Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış, küçük kız çocuğuna yönelik yaralama olayı ile ilgili soruşturma ise devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” DHA