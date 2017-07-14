O hainler adliyeye gönderildi!

İstanbul'da geçtiğimiz yıl, Vezneciler ve Beşiktaş'taki 57 kişinin şehit olduğu hain saldırıların planlayıcısı ve keşfini yapan teröristler M.E.T. ile Zozan K. ve Gülşen B.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli adliyeye gönderildi. Yeni bir saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 161 kilo patlayıcı ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri’nin MİT’le koordineli olarak başlattığı çalışma, terör örgütünün kırsaldaki yapısından yapılan “bombalı saldırı için 4 araç temin edin” talimatıyla başladı. Günlerce süren çalışmada o talimatın M.E.T.’ye iletildi belirlendi. Şüphelinin hain örgütün Metropol yapılanmasının İs sorumlusu olduğu anlaşıldı. Çalışmalarda M.E.T.’nin 2016 yılında Fatih Vezneciler’de 13 kişinin şehit olduğu ve Beşiktaş Vodafone Stadı yakınlarındaki 44 kişinin şehit olduğu saldırıda da aktif rol aldığı tespit edildi. M.E.T.’nin takibinde, Vezneciler’deki saldırının keşfini yapan ve ayrıntılarını planlayan Gülşen B. olduğu bilgisine ulaşıldı. Araştırmaların ardından M.E.T. ve Gülşen B. TEM ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda kritik bir isme daha ulaşıldı. Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınlarındaki hain eylemin keşfini yapan ve saldırıdan 1 saat önce teröristlerin aracından inen kişinin Zozan K. olduğu bilgisine ulaşıldı. Zozan K. 30 Haziran’da Bahçelievler’de düzenlenen baskınla yakalandı.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

TEM ekiplerinin çalışmaları şüphelilerle bağlantılı 41 şüphelinin daha belirlenmesini sağladı. Bunun üzerine peş peşe operasyonlar düzenlendi. Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul’un 14 ilçesinde düzenlenen operasyondan şüpheliler tek tek yakalandı. Aramalarda, Bağcılar ve Sultangazi’deki tekstil depolarında 161 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar arasında RDX, TNT ve PENT olduğu öğrenildi.Ayrıca, 3 kaleşnikof, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve birde keskin nişancı dürbün ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcıların güçlendirilerek 5 saldırı gerçekleştirilebileceği belirtildi.

POLİS VE MİT ENGELLEDİ

Şüphelilerin sorgusunda, teröristlerin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. MİT ve TEM Polisi’nin engellediği eylem hazırlığının hedefi de araştırma konusu oldu. Şüphelilerin ifadelerinden elde edilen ipuçlarından, hedefler arasında 15 Temmuz kutlamalarının da olduğu iddia edildi.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet’teki işlemleri bugün tamamlandı. Şüphelilerden 10’u Emniyet’ten serbest bırakıldı. Diğer 34 şüpheli ise adliyeye gönderildi. Aralarında M.E.T., Gülşen B. ve Zozan K.’nın da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.