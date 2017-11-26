O köydeki görüntü panik yarattı! AFAD köyü taşıma kararı aldı…

Çankırı'nın İnandık Köyü'nde yaşanılan sarsıntılar nedeniyle oluşan obruklar korku yarattı. AFAD köyün taşınmasına karar verdi.

Çankırı’da Merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı olarak oluşan 15 metre derinliği bulan obruklar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Arazilerinin incelenmesini isteyen 66 haneli, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün sakinleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne başvurdu. AFAD tarafından arazinin incelenmesi ve köyün altında da boşluklar oluştuğunun tespiti üzerine köyün taşınması kararı alındı. Köyün 1,5 kilometre uzağında kurulması planlanan yeni arazide 65 konut, 47 ahır için hak sahipliği oluşturuldu.

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, 2015 yılında köylülerin başvurusu üzerine arazide yaptıkları incelemeler sonucunda köyün muhtelif yerlerinde obruk denilen çökmelerin meydana geldiğini belirlediklerini söyledi.

AFAD OBRUKLAR NEDENİYLE KÖYÜN TAŞINMASINA KARAR VERDİ

Tespit sonucunda arazide jeofizik ve jeolojik incelemeler yapıldığını belirten Korkutata, “Ölçümler sonucunda yer altı haritası çıkarılarak çökme olabilecek yerler belirlendi. Bunun üzerine köyün tamamının nakledilmesi gerektiğine karar verildi. AFAD Başkanlığının onayının ardından köyün nakil işlemlerine başlandı.” dedi.

Köyün 1,5 kilometre uzakta belirlenen araziye taşınacağını aktaran Korkutata, arazisinin büyük kısmı jipsli olduğundan yer seçim konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Ankara yolunun hemen altında tespit edilen yeni alanın jeolojik etütlerini yaparak imar planı çalışmalarına başladıklarını anlatan Korkutata, “İmar planımız İl Genel Meclisi tarafından onaylandı. Yaklaşık 47 dönüm arazinin tescilini gerçekleştirdik. Geri kalan alan şahıs parseli olduğu için bununla ilgili başkanlıktan kamulaştırma yetkisi almak üzere yazışmalarımızı yaptık. Kamulaştırma yetkisi aldıktan sonra gerekli işlemleri yapıp köylülerimize parsellerini teslim edeceğiz.” diye konuştu.

Herkese bin metrekare büyüklüğünde arazi verileceğini aktaran Korkutata, “Yer ücretsiz olacak. Vatandaşlarımıza kendi evini yapması için ‘evini yapana yardım' şeklinde yardım yapacağız. Bu şekilde köyü yeni yerine taşıyacağız.” ifadesini kullandı.

Korkutata, köyde 3 obruk tespit edildiğini, en büyüğünün ise 15 metre derinliğinde, 17 metre çapında olduğunu kaydetti.

HERKES KORKU İÇİNDE: DEPREM GİBİ SALLANIYOR

Köy sakinlerinden Ali Araç ise sarsıntılar nedeniyle evlerinde sürekli çatlaklar oluştuğunu, köylerinin daha güvenli bir yere taşınacağından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Köyde meydana gelen sarsıntıları ilk başlarda deprem sandıklarını belirten Araç, “Çevremizdeki köyleri arıyoruz, onlar ‘Bizde bir şey yok' diyor. Sonunda sarsıntıların çökmeler sonucunda meydana geldiğini anladık. Deprem gibi sallıyor, çok ses yapıyor.” dedi.

Araç, köye gelen mühendislerin kendilerine köyün altının tamamen boş olduğunu ve burada oturmalarının risk oluşturduğunu söylediklerini vurgulayarak, şimdi yeni yapılacak yerleşim yerine taşınmayı beklediklerini sözlerine ekledi.