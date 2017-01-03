Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

O pasaportun sahibi Kırgızistan’da konuştu

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı.
17:173 Ocak 2017
Gündem
O pasaportun sahibi Kırgızistan’da konuştu
Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı.

Bu sabah İstanbul’dan Bişkek’e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı.

Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ,” Ben Türkiye’de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım”dedi.

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Mashrapov'un pasaportun kendisine ait olduğunu belirttiği açıklamaları, Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek’te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul’dan Bişkek’e gelen Kırgız vatandaşı Mashrapov’un pasaportun kendisine ait olduğunu belirttiği açıklamaları, Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı

2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye’ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov’un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.

DHA

İLGİLİ HABERinternette 'Reina gibi tarayacağım' yazdı, gözaltına alındıinternette 'Reina gibi tarayacağım' yazdı, gözaltına alındı
Son güncelleme: 18:1403.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar