O saldırgan böyle yakalandı!

İstanbul'da 2 yıl önce uygulama yapan 2 polisi silahla yaralayarak kaçan saldırgan Kocaeli'de yakalandı.

Saldırı, 8 Kasım 2015’te Gaziosmanpaşa, Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan ilçr ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araçtaki şüpheli önce aracı durdurdu. Daha spnra 2 polise ateş açtı. Polisleri yaralayan saldırgan kaçtı.

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin peşine düştüğü K.G. bir türlü bulunamadı. Saldırıdan yaklaşık 20 ay geçti. Ancak polis o şüphelinin peşini bırakmadı. K.G.’nin Kocaeli Orhan Mahallesi’nde sağlandı belirlendi. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Sabah saat 05.45’te adrese giren ekipler şüpheliti gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul’ a gönderileceği öğrenildi.