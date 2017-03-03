CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul Genişletilmiş 1. Bölge Toplantısına katıldı. 'CHP'nin propagandasını yapmayacağız. Neyi hangi gerekçe ile amaçladığımızı neden hayır dediğimizi halka sakin bilgili bir şekilde anlatacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul Genişletilmiş 1. Bölge Toplantısına katıldı. 'CHP'nin propagandasını yapmayacağız. Neyi hangi gerekçe ile amaçladığımızı neden hayır dediğimizi halka sakin bilgili bir şekilde anlatacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, “Kavga etmeden neden hayır diyoruz; çocuklarımızı, bayrağımızı düşündüğümüz için, milli iradeye saygı duyduğumuz için, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir onun için hayır diyoruz. Bir kişi TBMM’yi feshetmesin diye istiyoruz. Yargı bağımsız olsun diye istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için hayır diyoruz. Bu bir siyasi partinin tercihi değil 80 milyonun tercihi olsun diye hayır diyoruz” diyerek devam etti.

“15 YILDIR TERÖRÜ BİTİRDİNİZ DE BİRİSİ ELİNİZDEN Mİ TUTTU?”

Kılıçdaroğlu, “Diyecekler ki ‘evet olursa terör’ bitecek. Şunu söyleyeceksiniz, 15 yıldır terörü bitirdiniz de birisi elinizden mi tuttu? Yok. Öyle bir tablo çiziliyor ki halka neden evet demesi gerektiğini anlatamıyorlar” dedi.

“EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE BU ÜLKENİN DÜZGÜN, NAMUSLU VATANDAŞLARIDIR”

Kılıçdaroğlu, “Evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin düzgün, namuslu vatandaşlarıdır. Benim başımın üstünde yerleri vardır” dedi.

“ONLAR AYIRIYOR BİZ AYIRMIYORUZ”

“Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “Onlar ayırıyor biz ayırmıyoruz. Onlar bölmeye, parçalamaya çalışıyor biz birlikteyiz bölünmüyoruz. Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar. Düşünce özgürlüğümü elimizden almak istiyorlar. Değişiklik olursa bir kararname ile ‘horonu kaldırıyoruz. Bütün muhtarlıkları kaldırıyoruz’ denebilir. Bizi bölmek istiyorlar, kutuplaştırmak istiyorlar. O tuzağa düşmeyeceğiz. Hayır dediğimiz için ‘terörist’ diyorlar. Onlara saldıracağımızı düşünüyorlar. Saldırmayacağız. Onları da seveceğiz. Ülkemizi, ülkemizin insanını seviyoruz diyeceğiz. İnadına inadına” ifadelerini kullandı.

“BİR DEMOKRASİYE EN FAZLA BU KADAR İHANET EDİLİR”

Kılıçdaroğlu, “Yeni anayasa değişikliği yürürlüğe girerse, diyelim ki sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti. Yerine birisi vekalet edecek. Mevcut durumda vekâlet TBMM’de. Bir demokrasiye en fazla bu kadar ihanet edilir. Seçilmemiş bir kişi devasa bir Türkiye’yi temsil etsin. Bu ancak Türkiye’de darbe dönemlerinde olmuştur. Kenan Evren darbeyi yapmıştır. Seçilmemiştir ama Türkiye’yi yönetmiştir. Şimdi bir anayasa değişikliği ile bir darbe dönemini anayasal kurum haline getiriyoruz. İşte bunun için milli iradeye saygı duyduğumuz için hayır diyoruz. Barış bildirisini imzaladıkları için kapının önüne konan akademisyenler, tutuklu gazeteciler için hayır diyoruz” açıklamasında bulundu.

“TBMM’NİN YETKİLERİ ELİNDEN ALINMAMIŞ OLACAK”

Kılıçdaroğlu, “Hayır olursa, Sayın Cumhurbaşkanı görevinin başında olacak. Sayın Binali Yıldırım biz hayır dediğimiz koltuğunu korumuş oluyor. Bir anlamda onun için de çalışıyoruz. Bakanlar yerinde olacak. TBMM’nin yetkileri elinden alınmamış olacak” dedi.

“HAYIR İLE HALK ÇOK ÖNEMLİ BİR DERSİ SİYASET KURUMUNA VERECEK”

Kılıçdaroğlu, “Hayır ile halk çok önemli bir dersi siyaset kurumuna verecek. Bu mesajı verecek. Adaletli bir Türkiye işitiyor bizim halkımız. Parlamenter sistemde eksiklik var bir araya gelip çözün diyecek. Evet demek, sonu belli olamayan dipsiz bir kuyuyu sürüklemek. Bir kişi savaş ilan edebilecek” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce “Binbir Çiçek Kadın Korosu” türkü söyledi. DHA