ODTÜ’de Deniz Baykal’ın profesör oğluna güvenlik görevlisi kafa attı!

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiye kafa attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Güvenlik görevlisinin saldırısına maruz kalan kişinin CHP'nin eski lideri Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Profesör Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı.

ODTÜ’de 2 Temmuz’da yapılan mezuniyet töreninde; güvenlik görevlisinin bir kişiye kafa attığına yönelik görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde güvenliğin saldırdığı kişinin CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu Profesör Ataç Baykal olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞMÜŞTÜ

ODTÜ’de 2 Temmuz’da yapılan Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yapmış, tören; kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etmişti. Bu sırada Deniz Baykal’ın oğlu Profesör Ataç Baykal güvenlik görevlileriyle tartışmış, güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda Baykal’a kafa atmıştı.

ATAÇ BAYKAL KİMDİR?

Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. ÖSS Fen puanında Türkiye 43.'sü olarak girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 1993'te tamamladı. 2001'de doçent, 2008'de profesör oldu. 1993-1995 arasında ABD'de Washington DC'deki Washington Hospital Center ve New York'taki Mount Sinai Medical Center hastanelerinde organ nakli konusunda üst ihtisas yaptı. 2002-2003'te ABD’de Houston, Texas’taki Texas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi ile Dallas, Texas’taki Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi’nde meme hastalıkları ve meme kanseri konusunda üst ihtisas yaptı. Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi'nin 2001 yılı Teşvik Ödülü'nü aldı. ECFMG ve FLEX sertifikaları bulunmaktadır. TÜBİTAK, Fulbright ve Susan G. Komen Breast Cancer Foundation burslarını kazanmıştır. Meme kanserinin cerrahi tedavisi, özellikle onkoplastik cerrahi yöntemler ve metastatik meme kanserinde cerrahi tedavi, sentinel lenf nodu biyopsisi, meme hastalıklarında risk analizi ve meme kanserinde alternatif tedavi yöntemleri ile ilgilenmektedir.