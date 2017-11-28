OffShore şirket nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bahsetti…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında bahsettiği Offshore nedir,? offshore şirket nedir?, gibi sorular Google üzerinden araştırılmaya başlandı bile. Merak eden yurttaşlarımız için İşte ayrıntılar...

Ofshore’un kelime anlamı ne? Offshore ne demek? OffShore hesap nedir? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bahsettiği Ofsshore hesaplarla ilgili bilgiler haberimizde…

Kelime anlamı olarak kıyıdan uzak anlamına gelen offshore, ekonomide kaba bir tabir ile vergiden uzak anlamına geliyor.Vergilerin yüksek olduğu ülkelerde (Türkiye, Avrupa Birliği vs) yaşayan vatandaşlar, vergi ödememek için ticari faaliyetlerini o ülkenin dışında sürdürerek vergi ödemekten kurtulurlar. Bu tür işletmeler offshore şirket olarak anılıyor.

Offshore şirketler genellikle Şeyseller, Virjin Adaları, Panama vs gibi verginin hiç olmadığı ülkelerde kurulur. Bu ülkeler nüfus ve yüz ölçümü olarak çok küçüktür. Vergisiz bölge oluşturarak kurulan yüz binlerce şirketin yaptığı çeşitli ödemelerden (kuruluş ücreti, işletme giderleri vs) gelir elde etmektedirler. Vergi cenneti olarak da nitelendirilen bu ülkeler bu işten ciddi para kazandıkları için gizliliğe son derece önem vermektedirler.

Bu bölgelerde kurulan şirketler her türlü vergiden muaftır. Ayrıca yaptıkları işlemlerle ilgili kayıt tutmak ve hesap verme zorunlulukları yoktur.

KİMLER TERCİH EDİYOR

Offshore şirketler fiziksel ve yasal olarak yurtdışında bulundukları için bulunulan ülke içinde ticaret yapmaları mümkün değildir. Offshore şirketleri daha çok uluslararası ticaret ile uğraşanlar, danışmanlık türü hizmet verenler vs tercih etmektedir.

YASAL MI?

Offshore şirketler %100 yasaldır ve uluslararası kabul görür. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta bulunduğunuz ülkede offshore şirketinizden elde ettiğiniz gelirin vergisini ödemiyorsanız tespit edilmeniz durumunda yüksek vergi cezalarına maruz kalabilirsiniz.

OFFSHORE ŞİRKET NASIL KURULUR?

Offshore şirket kurulumu hizmeti veren firmalara belirli bir ücret ödeyerek firmanızı 1-2 gün içinde kurabiliyorsunuz. Şirket kuruluşu için yurtdışına gitmenize gerek yok. Talep ettikleri belgeleri (genellikle herhangi bir kimlik taratılmış olarak) e-mail ile göndermeniz ve kuruluş ücretini ödemeniz durumunda hemen işlemlerinizi başlatıyorlar.

KURULUŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Kuruluş ücreti kurulacak ülkeye ve talep edilen servis seviyesine göre değişiklik göstermekle birlikte 800 ABD doları civarındadır. Şirketi yıllık dosya masrafı 400 USD civarında olmaktadır.

HESAP AÇABİLİRLER Mİ?

Banka hesabı olmayan bir şirket olamayacağı için banka hesabı tabii ki açabilirler. uluslararası geçerliliği olduğu için istedikleri yerde hesap için gerekli evraklarla birlikte başvurabilirler. Fakat amaç gizlilik olduğu için offshore şirketler genellikle bir sonraki yazımızda bahsedeceğim offshore bankalarda hesap açarlar.