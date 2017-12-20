Oğlu okuldan uzaklaştırılan veli, tebligat için çağrıldığı okula belinde silahla geldi

Antalya'da oğlunun okuldan uzaklaştırma cezası verildiğini tebliğ için çağrılan veli, okula belinde silahla gelince gözaltına alındı. İddiaya göre öğrenci velisi okul müdür yardımcısının konuyu tebliğ ettiği sırada belindeki silahı çıkartıp doldur boşalt yaparak tekrar beline taktı.

Olay bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki Kamile Çömlekçioğlu İlköğretim Okulunda meydana geldi. İddiaya göre oğlu okuldan uzaklaştırma cezası alın F.K. isimli veli, tebligat için okula çağrıldı. Okulun Müdür Yardımcısı E.A.’nın odasına giren F.K., tebliğ sırasında belindeki silahı çıkartıp doldur boşalt yaptı ve yeniden beline taktı. Görüşmenin ardından okul yönetimi tarafından konuyla ilgili polise yapılan ihbar üzerine şüpheli F.K. gözaltına alındı. F.K.’nın yapılan üst aramasında kuru sıkı tabanca ele geçirildi. F.K’nın polis merkezindeki ifade işleminin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından okulda incelemelerde bulunan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Antalya Şube Başkanı Fatih Intar, eğitim çalışanlarının son dönemde güvenlik açısından sorun yaşadığının altını çizerek, bir hafta içinde iki öğretmenden birinin darp edildiğini diğerinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Iltar, “Gelinen nokta okulların güvenlik noktasında bir zaafı olduğunu göstermiştir. Okullardaki güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerekir. Son yıllarda öğretmenleri itibarsızlaştırma çalışmaları var. Bunun üzerine veliler öğretmenler üzerindeki baskılarını arttırıyor. Bunlar münferit olaylar değildir. Bugün ise Antalya'da bir okulda, bir velinin öğretmene silahını doğrulttuğu yönünde duyumlar aldık. Hemen okula geldik. Öğretmenimiz silahın çıkarılıp kendisine doğrultulduğunu söyledi. Öğretmenimiz çok tedirgindi” dedi.

İHA