Oğlunu boğarak öldüren babadan kan donduran savunma

Kayseri'de 12 yaşındaki hiperaktif oğlunu 1 metrelik urganla boğarak öldüren engelli baba, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, “Öz oğlumu 1 metrelik urganla boğazını sıkarak öldürdüm. Oğlumu öldürdüm ama kendimi çok uğraşmama rağmen öldüremedim. Bileklerimi kestim” sözleri kan dondurdu. Ölen çocuğun annesi ise duruşmada sanık olan eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

İddiaya göre 43 yaşındaki bedensel engelli Hasan E., hiperaktif bir yapıya sahip kendisine ve çevresine zarar veren, bu nedenle eğitimini engellilere yönelik eğitim kurumlarında devam eden 12 yaşındaki Haydar E.'ye kızdı. Hasan E., ‘yapma' demesine rağmen bahçede bulunan beton alanı kazmasına sinirlendiği oğlunu bahçede bulunan özürlü aracının kasasında iple boğarak öldürdü.

İNTİHARA KALKIŞTI

Şüpheli olay sonrası ilaç içerek ve makasla bileklerini keserek intihara kalkıştı. Polis ekipleri şüpheli Hasan E.'yi gözaltına alırken, öldürülen Haydar E. ise hastane morguna kaldırıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıkan tutuklu sanık Hasan E., savunma yaptı. ‘Kasten nitelikli adam öldürme' suçundan yargılanan 4 çocuk babası sanık Hasan E., “Haydar benim öz oğlum olur. Yüzde 55 hiperaktif raporu var. Kendisine ve çevresine sürekli zarar veriyordu. Ben hep peşinde olurdum, etraftan şikayetler geliyordu. Yolda beni çevirip, bana ‘o senin çocuğun, ona sahip çık' diyorlardı. Komşularımın mallarına zarar veriyor, ben gideriyordum. Ben de oğlumu ve kendimi öldürmek istedim. Olay günü oğlumu öldürdüm ama kendimi çok uğraşmama rağmen öldüremedim. Bileklerimi kestim. 1 metrelik urgan ile boğazını sıkarak öldürdüm. Evimi, ailemi çok seviyordum ama Haydar etrafa ve kendine zarar veriyordu. Pişmanım” diye konuştu.

Anne, oğlunu öldüren babadan şikayetçi olmadı

Ölen Haydar E.'nin annesi G.E. ise duruşmada sanık olan eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Ben olayı görmedim. Eşim oğlunu çok severdi, bir dediğini iki yapmazdı, bir anlık cinnet. Şikayetçi değilim” dedi.

Sanığın teyzesi olan ve tanık olarak dinlenen M.Ö. de, “Olay günü sanığın ev telefonuna kimse cevap vermedi, eve gittiğimde kapıyı G.E. açtı. Hasan'ı sordum, çocuklarla bahçede oynadığını söyledi. Ben de bahçeye geçtim. Hasan ile çocuğu göremeyince 3 kez seslendim. Hasan'ın ‘ağabey ben Haydar'ı öldürdüm, kendimi öldüremedim' dediğini duydum. ‘Hasan neden yaptın?' diye sorduğumda bileklerini gösterdi. Sonra polisi ve ambulansı aradık” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, öldürülen çocuğun kesin ölüm nedenini gösterir raporun beklenmesi nedeniyle duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

KAYSERİ (İHA)