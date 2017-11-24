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Oğlunu boğarak öldürmüştü: Tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde oğlunu boğarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

00:4024 Kasım 2017
Gündem
Oğlunu boğarak öldürmüştü: Tutuklandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde oğlunu boğarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında 10 yaşındaki oğlu Talha K.'yi boğarak öldüren anne Zeynep K. gözaltına alınmış, sabah saatlerinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edilmişti.

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Savcıya ifade veren anne Zeynep K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşına çıkan Zeynep K. “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan T.Y., ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.  DHA

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