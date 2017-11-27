Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu

İstanbul'da çıkan yangında oğlunu kurtarmak isteyen anne yanarak can verdi.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde Fatih Çetin ve eşi Gülizar Çetin’in tek katlı evinde yangın çıktı. İddiaya göre, yoğun dumandan etkilenen aile mutfak camından dışarı çıktı. Ancak Gülizar Çetin, eltisi Sevilay Çetin tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu Talha’yı göremedi.

OĞLUNU GÖREMEYİNCE EVE GİRDİ

Eşi Fatih Çetin’in şaşkın bakışları arasında tekrar eve giren Gülizar Çetin alevlerin arasında kaldı. Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren Gülizar Çetin’in üzerine evin çatısı çöktü. Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri Gülizar Çetin’in cansız bedenine ulaştı. Yoğun dumandan etkilenen Fatih Çetin ambulansta tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülizar Çetin’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangının kesin nedeni belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA