Oğlunu öldürdü: Vatan hainiydi, uyuşturucu kullanıyordu

Bursa'da kanser hastası 51 yaşındaki İsmet Öztürk, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu 25 yaşındaki Mehmet Öztürk'ü ruhsatsız tabancası ile başına ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan İsmet Öztürk gazeticilere, "Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi o yüzden öldürdüm, pişmanım" dedi.

Bursa’da kanser hastası 51 yaşındaki İsmet Öztürk, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu 25 yaşındaki Mehmet Öztürk’ü ruhsatsız tabancası ile başına ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan İsmet Öztürk gazeticilere, “Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi o yüzden öldürdüm, pişmanım” dedi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Mert Sokak’ta bu sabah meydana geldi. Bir ay önce cezaevinden çıkan uyuştuucu kullandığı ileri sürülen Mehmet Öztürk,kanser hastası olan babası İsmet Öztürk ile tartıştı. İsmet Öztürk, tartışma sırasında tabancasını çekerek oğlunu baş ve göğsüne 4 el ateş ederek öldürdü. İsmet Öztürk’ün eşi ve 3 çocuğu polisi arayarak cinayeti bildirdi. İsmet Öztürk yakalanırken Mehmet Öztürk’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen baba Öztürk, gazetecilerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, “Vatan hainiydi, madde kullanıyordu, pişmanım” diye cevap verdi. İsmet Öztürk, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilecek.DHA