Öğrenci servisi devrildi: 14’ü öğrenci, 15 yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen öğrenci sevrisinin sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı.
Kaza, Yeşilyöre Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen, ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazada, minibüs sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunlarının iyi olduğu belirtildi. DHA
Son güncelleme: 23:2624.11.2017