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Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Tokat'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

10:5013 Nisan 2017
Gündem
Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
Tokat'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkinde meydana geldi. Uğrak köyünden çeşitli okullarda okuyan öğrencileri kent merkezine götüren 40 yaşındaki Cüneyt Aydın’ın kullandığı  60 S 0080 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritteki yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak devrildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kazayı görenler durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Aydın ve öğrenci servisinde bulunan 15 öğrenci ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

Son güncelleme: 11:0513.04.2017
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