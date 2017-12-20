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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 7 öğrenci ve otomobil sürücüsü yaralandı.

21:0520 Aralık 2017
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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı
Muğla’nın Yatağan ilçesinde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 7 öğrenci ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ortaöğretim kurumlarındaki taşımalı eğitim öğrencilerini ilçeye bağlı Bencik Mahallesi'ne götüren Yaşat S. (43) yönetimindeki 48 S 5242 plakalı öğrenci servisi, Yatağan-Milas karayolunun 2'nci kilometresinde, aynı istikamette seyir halindeki Hasan Ali Çamlı (37) idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Çamlı ile Mutlu Koku (15), Aysu Dalgın (16), Tansu Karadayı (21), Hilal Gökçe (17), Oğuzhan Dalgın (16), Halit Dalgın (17) ve Meltem Karadayı (15) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ayakta tedavi edildiği bildirildi. Kazanın ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne akın eden veliler, çocuklarının durumunu sordu.

Yatağan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Baykal, okul müdürleri ve öğretmenler, kaza hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.

İHA

Son güncelleme: 21:1120.12.2017
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