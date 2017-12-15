Öğrenciler veli toplantısı öncesi okul müdürünü vurdu

İzmir’de bir lisenin müdürü, okulda yapılacak veli toplantısı öncesinde 2 öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu. Öğrenciler tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu. İ.P. ve U.C. isimli öğrencilerin okulda yapılacak veli toplantısı öncesi okul müdürü Kökmen ile tartıştığı ve yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle müdürü vurdukları öğrenilirken, silah seslerini duyan öğretmenler ve öğrenciler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu kritik olan ve ameliyata alınan Kökmen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan öğrenciler kayıplara karışırken, polis ekipleri öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR (İHA)