Öğrencilere okulda kar sürprizi

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edildi, çocuklar karla oynamanın keyfini çıkardı. Ancak tüm öğrenciler aynı mutluluğu yaşayamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçelerine kar yağmadığı için bu zevki yaşayamayan minikleri unutmadı. okula kamyonlarla kar getirdi. Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kar topu oynamanın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edildi, çocuklar karla oynamanın keyfini çıkardı. Ancak tüm öğrenciler aynı mutluluğu yaşayamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçelerine kar yağmadığı için bu zevki yaşayamayan minikleri unutmadı. okula kamyonlarla kar getirdi. Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kar topu oynamanın tadını çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinde kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için Kabasakallı İlkokulu'na kamyonlarla kar taşıdı.

Silifke'nin yüksek kesimleri yaklaşık 1,5 metre kar altında kalırken, sahil kesimlerine ise kar hiç yağmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de kar yağmayan kesimlerde çocukların eğlenebilmesi için Kabasakallı İlkokulu bahçesine kamyonlarla kar getirdi. Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kar topu oynama fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yahya Yılmaz, öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak istediklerini belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği, talep eden diğer okullarda da sürdüreceklerini kaydetti.

İlçenin yüksek kesimlerinin şuanda karla kaplı olduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, “Bu çalışmalar kapmasında köy meydanları ve yollarda karlar kamyonlarla başka bölgelere sevk ediliyor. Biz de hem karlı bölgeleri temizlemek hem de kar göremeyen, kar oynayamayan çocuklarımızı kar ile buluşturmak için okul bahçesine kamyonlarla kar getirdik. Çocuklarımızın bundan dolayı ne kadar mutlu olduklarını gördük. Çocukların mutluluğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yüksek kesimlerde yapılan karla mücadelede ve bu hizmetin buralara gelmesinde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederiz” dedi.



Kardan dolayı çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Kabasakallı Mahallesi Muhtarı Ali Çomak, “Öğrencilerimize kar sürprizi yaptık. Silifke'nin yüksek kesimleri karla kaplı ama bizim bölgemize kar yağmıyor. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun kamyonlarla mahallemize kar gönderdi. Çocuklarımız da gönüllerince oynama imkanı buldu” ifadelerini kaydetti.

İHA