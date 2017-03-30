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Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

Konya'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Olayın ilginç yanı ise, darp edilip polis tarafından gözaltına alınan bu kişi hakkında kimse şikayetçi olmadı. Şahıs karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
02:2430 Mart 2017
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Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye... paylaşan: Sozcu
Konya'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Olayın ilginç yanı ise, darp edilip polis tarafından gözaltına alınan bu kişi hakkında kimse şikayetçi olmadı. Şahıs karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi’nde meydana geldi. Aracının içerisinde oturan M.T.’nin, sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.’yi yakalayıp darp etti, ardından da çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan biri, M.T.’nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

DHA

Son güncelleme: 08:0830.03.2017
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