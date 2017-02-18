Öğrencileri tarikat şeyhine götürdüler

Adıyaman Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Sami Köroğlu, Molla Mühyeddin El Cezeri’yi ziyaretin gerekçesini “Yurt gençliğinin milli ve manevi değerlerine önem veriyoruz” diye açıkladı

Adıyaman Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Sami Köroğlu, Molla Mühyeddin El Cezeri’yi ziyaretin gerekçesini “Yurt gençliğinin milli ve manevi değerlerine önem veriyoruz” diye açıkladı

Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Sami Köroğlu, yurtta kalan üniversite öğrencilerini toplayıp Molla Mühyeddin El Cezeri'yi (Seyda Hoca) ziyarete götürdü. Ziyarete İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş da katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Seyda Hoca, kitap okuyup okumadıklarını, ne tür kitaplar okuduklarını sorduktan sonra öğrencilere bazı kitaplar tavsiye etti, nasihatlerde bulundu. ‘'İnsanın özünde küçük bir et parçası olduğunu, o iyi olursa insanın da iyi olacağı, o kötü olursa onun da kötü olacağını'' savundu.

Ziyarette Seyda Hoca, öğrenciler için dua etti, gençlere ikramda da bulundu. Ziyareti “Öğrencilerimizle birlikte ilimizin manevi önderlerinden ilmiyle amil, zühd ve takva ehli olan Seyda Hocamızı ziyaret ettik. Hayır duasını aldık” diye duyuran İl Müdürü Sami Köroğlu da yurtlarda barınan gençlerin milli ve manevi değerlerine önem verdiklerini söyledi.

MOLLA MÜHYEDDİN EL CEZERİ, GENÇLERE KİTAP TAVSİYE ETTİ

Molla Mühyeddin El Cezeri, ziyaret sırasında elini öpüp duasını alan üniversite öğrencilerine kitap okuyup okumadıklarını sordu, ardından da kitap tavsiyesinde bulundu.