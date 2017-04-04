Öğretmene kızdı, 2’nci kattaki sınıftan atladı

Adana'da dersin bitmesine 5 dakika kala, sınıftan çıkmak isteyen 16 yaşındaki Ö.Y., öğretmenin izin vermemesine kızıp, 2'nci kat penceresinden atladı.

Merkez Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan ve Kick boks sporu yapan Ö.Y., saat 13.00 sıralarında öğretmenden izin isteyip dersten çıkmak istedi. İsmi açıklanmayan öğretmenin, “Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur” diyerek izin vermediği Ö.Y., sırasına geçti. Ardından da 2’nci kattaki sınıf penceresinden atladı.

Yaralanan Ö.Y., çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.’nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekiplerine, “Öğretmen dersten çıkmama izin vermeyince, canım sıkıldı. Pencere de açıktı. Hava almak için başımı dışarı uzattım, bu sırada dengemi kaybedip düştüm” diyen Ö.Y.’nin tedavisi sürüyor.

DHA