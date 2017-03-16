Öğretmenleri taşıyan minibüs, TIR ile çarpıştı: 15 yaralı

Çorum'da öğretmenleri taşıyan servis aracı, TIR'la çarpıştı. Kazada 13'ü öğretmen 15 kişi yaralandı. Kaza sabah 07.30'da Çorum çevreyolu Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu İlçesine öğretmen taşıyan Hamza Yadigar (56) yönetiminde 19 M 5707 plakalı servis aracı ile Ankara'dan Samsun yönüne giden Zülkif İnce (34) yönetimindeki 01 TN 675 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali nedeniyle kavşakta çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Hamza Yadigar ve Zülkif İnce ile birlikte, serviste bulunan öğretmenler Yener Özalp (45), Serap Demirel (25), Gökçe Akdeniz, İrem Yılmaz (24), Dilek Arslan Alkoç (33), Zehra Nur Almacı (30), Hatice Gültekin (34), Aysun Kısa (29), Selahattin Tilki (35), Ercan Almacı (33) Beste Yeşil (20), Yeşim Sarı (44), Sevil Aydınlı (33) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi adlına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ankara'dan Samsun yönüne giden Zülkif İnce yönetimindeki TIR'ın Çorum Çevreyolu Toptancılar Sitesi Kavşağında kırmızı ışıkta durmayınca, içerisinde öğretmenlerin bulunduğu servis minibüsüne yandan çarptığı görülüyor. Servis minibüsü sürücüsü TIR'ı fark ederek son anda yolun kenarına manevra yapmaya çalışsa da kazadan kurtulamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA