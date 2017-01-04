OHAL görüşmelerine CHP’li vekilin sözleri damga vurdu

TBMM'de dün gece gerçekleşen OHAL görüşmelerine CHP'li Erkek'in 2010 yılında Erdoğan'ın OHAL ile ilgili sözlerini aktarması damga vurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda olağanüstü hal ilanının MGK toplantısı olmadan uzatılması, milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı. CHP’li Muharrem Erkek’in Erdoğan’ın 2010 yılındaki OHAL ile ilgili sözlerini aktarması Genel Kurul’da tartışma yarattı. Dönemin Başbakanı Erdoğan, OHAL ile ilgili açıklamasında MHP’nin “OHAL ilan eidlsin” isteğine “O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi” şeklinde cevap vermişti.

Genel Kurul'da gece yarısından birkaç dakika sonra yapılan oylamada OHAL'in üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, AKP ve MHP desteğiyle kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili gündemde OHAL'in uzatılmasının olmadığını söylemişti. Kurtulmuş'un sözleri ile birlikte aynı gün herhangi bir MGK toplantısı olmamasına rağmen TBMM'ye sunulan tezkerede “501 sayılı tavsiye kararı” denilmesi dikkat çekti. CHP ve HDP grupları, MGK toplantısı yapılmaksızın nasıl bir tavsiye kararı alabildiğini sorguladı. Muhalefet, AKP'yi devletin saygınlığına gölge düşürecek şekilde teamül ve usullere aykırı hareket etmekle suçladı.

ERDOĞAN’IN ‘OHAL İLANI TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK’ SÖZÜ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, görüşmeler sırasında nasıl MGK kararı alındığına açıklama getirilmesini istedi. CHP Grubu adına Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de, OHAL'in uzatılmasına neden “ret” oyu vereceklerini anlattı. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın OHAL ile ilgili sözlerini anımsatan Erkek, Erdoğan'ın 2010 yılındaki sözlerini şöyle aktardı:

“Ne diyor Erdoğan? ‘Terör örgütü Şemdinli’de vuruyor. İstismarcılar anında Ankara’dan ses veriyor. Terör örgütü ‘OHAL yeniden ilan edilsin Türkiye yeniden 1990’ların Türkiye’si olsun Türkiye üçüncü dünya ülkesi gibi görünsün’ diye kanlı eylemler yapıyor. Ankara’dan birileri anında terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. Malum muhalefet partisi, MHP ‘OHAL ilan edilsin.’ diyor. O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi, halkı mağdur etti, terörün istismar zeminini güçlendirdi. Olağanüstü hal istemek, terörün diline teslim olmaktır' diyor. Olağanüstü hale ‘evet' diyenler için söylüyorum, demek ki terörün diline teslim oluyorsunuz, teröre hizmet ediyorsunuz.”

Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlık Sistemi'ne geçiş anayasası için danışmanlığını da yürüten anayasa profesörü AKP'li Burhan Kuzu'nun 1993 tarihli kitabındaki bölümü de okudu. Erkek, Kuzu'nun “OHAL süreçlerinde anayasayı değiştiremezsiniz, çünkü OHAL sürecinde olağanüstü yetkiler kullanan organların bu yetkilerle bir anayasa değişikliğine gitmesi demokrasiyi temelinden zedeler” ifadesini kitabından aktardı. Erkek'in bu örneği verdiği sırada TBMM sıralarından AKP İstanbul Milletvekili Kuzu'nun, kendi kitabındaki ifadeler için “Öyle bir şey yok” diye karşı çıkması dikkat çekti.

CHP: ‘OHAL CUMHURİYETİ YARATMAK İSTİYORSUNUZ

CHP'li Erkek, tutuklanan Ahmet Şık, Hüsnü Mahalli, Cumhuriyet Gazetesi yazarları, edebiyatçılar ve akademisyenleri anımsattı ve neden parti olarak OHAL'in uzatılmasına karşı çıkacaklarını şu ifadelerle özetle açıkladı:

“Siz bir OHAL cumhuriyeti yaratmak isteyebilirsiniz ama biz bir demokratik cumhuriyet yaratmak istiyoruz, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Siz bugün OHAL’i uzatıyorsunuz, eğer bu sunduğunuz, millete sunmak istediğiniz paket yürürlüğe girerse -ki millet, egemenliğinin devrine kesinlikle müsaade etmeyecektir, bu referandumda size dur diyecektir ama- sizin amacınız sürekli bir OHAL’le ülkeyi yönetmek ama biz laik, demokratik cumhuriyete, demokrasiye ve özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacağız. OHAL’le Anayasa’yı askıya aldınız, Anayasa’nın koruduğu hak ve özgürlükleri askıya aldınız ama şiddet, terör, kaos her geçen gün artıyor. Demek ki bizim OHAL’e değil, olağan süreçlere ihtiyacımız var; bizim hukuk devletine, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacımız var. İktidar olarak Anayasa’yı araç olarak kullanıyorsunuz ve otoriterleşme yolunda adımlar atmak istiyorsunuz. Bu, meşru ve haklı değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Anayasal denetimin amacı devlet erklerinin birleşmesinden doğacak keyfiliğe engel olmaktır değerli milletvekilleri, bu keyfiliğe yol açmak değildir.”

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HDP: ‘DEVLET BÖYLE Mİ YÖNETİLECEK?

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de, parti olarak MGK yapısına karşı olduklarını ve siyaset üzerinde böylesi bir vesayet bulunmasına her zaman karşı çıktıklarını dile getirdi. Ancak MGK'nın anayasal bir kuruluş olarak varlığını sürdürdüğünü ve OHAL'in ilan edilmesi mekanizmasında var olduğunu kaydeden Bilgen, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili MGK'nın dün (3 Ocak günü) nasıl ve ne zaman toplantı yaptığını ve bunun Bakanlar Kurulu'ndan önce olup olmadığını sorguladı.

MGK'nın en son 30 Kasım'da toplantı yaptığını anımsatan Bilgen, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili Tezkere'de nasıl MGK tavsiye kararı olabildiğini şu sözlerle eleştirdi:

“Başbakan (Binali Yıldırım), sabahleyin ‘Hayır, görüşüldü, karara bağlandı, imzalar var' dedi. İmzalar varsa gerisi siyasi etik meselesidir. Ama bu MGK ne zaman yapıldı? Ayın 3'ü gece on ikiden sonra başlar. Eğer gece saat on ikiden sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından önce, bir tavsiye kararı alınmadıysa tersine yapıyorsunuz işi. Kanarya Sevenler Derneği böyle yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yapılmamış MGK'dan, Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı çıktığı bu ülke tarihinde görülmüş bir şey mi değerli arkadaşlar? Yani bu toplantı yapıldığında böyle bir karar çıkacağından mı eminsiniz? MGK'yı da, burada hazırladığınız Anayasa taslağı gibi önce imzaya açıyoruz sonra sosyal medyada paylaşıyoruz sonra içeriğini mi tartışıyoruz? Böyle mi oluyor? Bu yöntem böyle mi artık? Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra? Bu yazı Başbakanlık'tan Meclis'e gelirken ne kadar dikkatle, ne kadar özenle, ne kadar hukuk devleti hassasiyetiyle, ne kadar ciddiyetle hareket ediliyorsa kanun hükmünde kararnameler de o kadar ciddiyetle, o kadar hassasiyetle, o kadar insan hakları duyarlılığıyla hazırlanıyor.”

KURTULMUŞ: USULSÜZLÜK YOK

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, CHP ve HDP'nin eleştirilerine karşılık öncelikle (3 Ocak günü) basın açıklaması yaptığı sırada Bakanlar Kurulu'nun devam ettiğini belirterek, açıklaması sonrasında OHAL'in ele alındığını savundu. Kurtulmuş, MGK kararına ilişkin durumu şu şekilde açıkladı:

“Bu sabah (3 Ocak) itibarıyla MGK üyelerinin ve Bakanlar Kurulu üyelerinin bu konuyla ilgili kararları, iradeleri gerçekleştirilmiş, imzaları alınmış ve bu anlamda Bakanlar Kurulunun prensip kararına dayanak teşkil eden MGK'nın prensip kararı da Bakanlar Kurulu'na gönderilmiştir. Herhangi bir işlem eksikliği yoktur. Bakanlar Kurulu'nda bazı kararlar elden dolaştırılarak alınır, hatta bazen öyle olur ki uzakta olanlar faksla imzalayıverir. İdari kararlarda karar alıcıların iradesinin beyan edilmesi yeterlidir ve idari kararları tamamlar. İdari bakımdan yapılan işlemde en ufak bir eksiklik, en ufuk bir usulsüzlük yoktur.”

Kurtulmuş'un bu sözlerine CHP'li Levent Gök tepki gösterdi. Gök, AKP'nin OHAL'i ilk ilan ederken sadece 3 aylık olarak planladığı yönünde açıklamalar yaptığını vurgulayarak, durumu şöyle sorguladı:

“Bu iktidarın en büyük sorunu, inandırıcı olabilmek sorunu. Bir planlama yok; günlük yürüyen işlere göre kararlar alınıp süreçler götürülüyor. Ben şimdi Sayın Numan Kurtulmuş’u izlerken hangi Sayın Numan Kurtulmuş diye içimden geçirmek durumunda kaldım. Çünkü olağanüstü hâlin ilk TBMM'de görüşüldüğü 21 Temmuz 2016 tarihinde, o zaman burada Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ konuşma yaptı ve hepimize, ‘Arkadaşlar, merak etmeyin, amacımız üç aydan daha kısa sürede OHAL’i kaldırmaktır' dedi. Hemen ertesi gün de Sayın Kurtulmuş, ‘Olağanüstü halden kırk-kırk beş gün içinde sonuç alıp bitirmeyi planlıyoruz.' Şimdi ben de haklı olarak soruyorum: Hangi Sayın Numan Kurtulmuş?”