Öksüz’ü karakolda ziyaret eden müşavir tacizci çıktı!

Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın darbenin planlayıcısı Adil Öksüz’ü gözaltında ziyaret ettiği tespit edilmişti. Şimdi de Tayyip Erdoğan’a yazılan taciz mektubu ortaya çıktı...

Darbe girişiminin kilit ismi ve FETÖ'nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'ü 16 Temmuz günü, gözaltına alındığı jandarma karakolunda ziyaret edip ayet okuyan Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın adı taciz iddiasına da karıştı. Sarıkoca, Başbakanlık'ta Daire Başkanı olduğu dönemde BİMER'de çalışan bir kıza tacizde bulunduğu için dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a şikayet edildi. T. G adlı kızın Erdoğan'a hitaben yazdığı mektup şöyle:

DİPLOMAMI ELİNİZDEN ALDIM: Başbakanım ben Fatih Üniversitesi'ni derece ile bitirerek diplomamı elinizden aldım. 2011 yılında Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na BİMER elemanı olarak işe başladım. Daha sonra sizin Özel Kalem Sekreterliği'nizde görev aldım. Daire Başkanım Ali İhsan Sarıkoca ve diğer bürokratlarınız tarafından tacize uğradım.

AİLEM MSP'Lİ: Size ve partimize zarar vermekten endişe duydum. Çünkü bu yapılanlar sizin bilginiz dışında oluyor. Benim ailem Milli Selamet Partisi'nden bu yana bu davaya gönül vermiş ve partinizin çeşitli kademelerinde görev yapmışlardır. Durumu size anlatıyorum, bu dünyada ahirette sorumluluk size aittir. Bu ahlaksız tekliflere karşılık verenler hâlâ Başbakanlık'ta Anadolu Ajansı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda baş köşelerde oturuyor.

KAZAN'DA VİLLAM VAR, GİDELİM Mİ?: Daire Başkanı her misafiri geldiğinde beni odasına çağırıp misafirlerine beni gösteriyordu. Genel Müdür Kemal Ö.'yü bana İstanbul'dan bir işadamı gibi tanıttı. Misafiri gittikten sonra ‘Kemal seni çok beğendi onunla sevgili olacaksın her istediğini yapacaksın. Çok tanıdığı var, aklını kullanırsan sana oradan kadro verdiririz durumunun kötü olduğunu biliyoruz' dedi. Ben bağırmaya başlayınca ‘Karar senin o zaman işten çıkarırım' dedi. Amasya AKP Gençlik Kolları'nda görev alan kuzenim K. da yanımda idi, ağlayarak odadan çıktım. Ali İhsan başkan aradı. ‘Benim Kazan'da villam var, yeğenin K.'yı da al oraya sohbet etmeye gidelim' derken telefonu Kemal Bey aldı. ‘Ne düşünüyorsun ev mi, araba mı, kadro mu? Ne istersen vermeye hazırım' dedi. Ters cevaplar verince ‘Sana Ankara'da nefes aldırmayacağım, Başbakanlık'ta kalamayacaksın' dedi. 3 günlük rapor aldım, işe gitmedim. Raporum bitince istifa mektubu yazdım, başkana sundum ve odada ekibi………vardı. Onları görünce odadan çıktım. Ertesi gün eşyaları toplamak için işe geldiğimde Ali İhsan başkanın görevden alındığını duydum, dünyalar benim oldu…”