Okuduğu gazeteleri 48 yıldır biriktiriyor

Muş'un Varto İlçesi Çaylar Köyü'nde çiftçilik yapan 62 yaşındaki Nazım Uzunboylu, her gün alıp okuduğu gazeteleri 48 yıl boyunca arşivledi. Uzunboylu'nun evinin bir odasında düzenlediği gazete arşivinden isteyen herkes yararlanabiliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki 53 hane, bin nüfuslu Çaylar Köyü’nde oturan ve günde 6-7 gazete okuyan Nazım Uzunboylu, en önemli uğraşının gazete okumak ve arşivlemek olduğunu söyledi. Evli 4 çocuk babası Uzunboylu, 1966 Varto depremi nedeni ile ortaokulu Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde okuduğunu belirttti. Bu süreçte Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Kurdaş’ın izniyle üniversitede yatıp kalktığını kaydeden Uzunboylu, şunları anlattı:



“Deniz Gezmiş, Mahir Çayan’ların tam çalkantılı dönemlerinde ODTÜ’de kaldım. O zaman gazete, dergi okuma alışkanlığı kazandım. 1969 yılından itibaren hiç ara vermeden günlük gazeteleri biriktirmeye başladım. Gazete arşivimden trafik kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, avukatlar, öğretmenler, bilim adamları, öğrenciler dileyen herkez yararlanabiliyor. Gazetelere gözüm gibi bakıyorum. Onların yıpranmaması için odayı havalandırıp gazete ve dergilerin tozunu eşim Gülbahar ile birlikte alıyorum. Gazeteleri muhafaza etmek için çelik bir baraka düşünüyorum. Onları barakanın içinde tarihlerine göre düzenlemek istiyorum. Ben ölürsem çocuklarımın bu geleneği sürdürmesini istiyorum.” DHA