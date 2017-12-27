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Okul bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırı

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

21:2127 Aralık 2017
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Okul bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırı
Gaziantep'te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu'nun bahçesinde top oynayan çocuklara doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

 

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Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bahçede bulunan 5’i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil devlet Hastanesi’ne getirildi.

foto: iha

foto: iha

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor. İHA

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foto: iha

foto: iha

Son güncelleme: 21:5127.12.2017
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