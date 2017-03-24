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Öldürdükleri tilkiyi ağaca astılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde silahla vurularak öldürülen bir tilki, iple boğazından ağaca asılmış olarak bulundu.
17:5124 Mart 2017
Gündem
Öldürdükleri tilkiyi ağaca astılar
Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde silahla vurularak öldürülen bir tilki, iple boğazından ağaca asılmış olarak bulundu.

Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi Ambardere mevkindeki ormanlık alana giden vatandaşlar, silahla vurularak öldürülen bir tilkiyi iple ağacı asılı olarak buldu.

Tilkinin asılı bulunduğu ormanlık alanın yerleşim alanının uzağında olması nedeniyle tilkinin uzun bir süredir ağaçta asılı olduğu tahmin ediliyor. Vatandaşlar, yapılanın insanlık dışı bir vahşet olduğunu ifade ederek, “Kim hangi duygularla bunu yapabilir aklımız almıyor.

Naylon iple ağaca asmışlar” dedi. Vatandaşlar, daha sonra tilkiyi asılı bulunduğu ağaçtan indirdi.

DHA

Son güncelleme: 20:2624.03.2017
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