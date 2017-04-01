Öldürülüp belden aşağı yakılan kadının katili olarak oğlu tutuklandı

Muğla'da, geçen yıl belden aşağısı yanmış olarak bulunan 72 yaşındaki Nermin Gözer cinayetinin faili olarak yakalanan oğlu 55 yaşındaki İ.G. tutuklandı.

Muğla'da, geçen yıl belden aşağısı yanmış olarak bulunan 72 yaşındaki Nermin Gözer cinayetinin faili olarak yakalanan oğlu 55 yaşındaki İ.G. tutuklandı.

Menteşe İlçesi’ne bağlı Düğerek Mahallesi Karabağlar Yaylası’nda 20 Ekim 2016 günü arazide belden aşağısı yanmış bir kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada öldürülen kadının Nermin Gözer olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri cinayeti aydınlatmak için 5 ay süren takipten sonra yaptığı operasyonda Nermin Gözer’in öldürülmesiyle ilgili oğulları İ.G. ve Ö.G., torunları M.G, ve İ.G. ile komşusu M.T.’yi geçen 29 Mart günü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Nermin Gözer’in oğullarından Ö.G., torunları M.G. ve İ.G ile komşusu M.T serbest bırakıldı. Annesini öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

DHA