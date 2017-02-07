Köpeğin sadakati herkesi ağlattı!

Köpekler için insanların en sadık dostu denir. Cesur adlı bu köpek, bu sözü kanıtlarcasına bir hareket yapıyor ve ölen sahibini asla yalnız bırakmıyor...

Köpekler için insanların en sadık dostu denir. Cesur adlı bu köpek, bu sözü kanıtlarcasına bir hareket yapıyor ve ölen sahibini asla yalnız bırakmıyor...

Bursa’da geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 79 yaşındaki Mehmet İlhan’ın köpeği Cesur, köpeklerin ne kadar sadık dostlar olduklarını bir kez daha gösterdi.Sahibi hastaneye kaldırıldığı gün yemeden ve içmeden kesilen Cesur, sahibinin ölüm haberini alınca adeta yıkıldı.

Defnedilmek için önce eve getirilen sahibinin başından ayrılmayan köpek, sahibi gömülene kadar yanından ayrılmamak konusunda direndi. Sahibi gömüldükten sonra ise, Cesur yanından adeta yanından ayrılmamaya ant içmiş gibi her sabah ilk iş onu ziyaret etmeye gidiyor. İşte dünya basınında bile geniş yer bulan bu sadık dostluğun öyküsü…

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