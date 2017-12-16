Ölüleri gömecek toprak kalmadı

CHP’li Gürsel Tekin ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 173 bin metrekarelik tarım arazisine verilen 12 kat imar iznine karşı çıktı. Işıklar, tepkisini başlıktaki sözle gösterdi. Tekin ise “İstanbul’a ihanet devam ediyor” dedi...

İstanbul Silivri'deki Piri Mehmet Paşa'da verimli tarım arazisine uzun yıllar ayçiçeği, buğday, arpa ekildi. 2009'da 2 kat imar izni verilen ve ekimine halen devam edilen 173 bin 607 metrekarelik araziyi, Nisan 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ satın aldı. 5 ay sonra İBB Meclisi'nde imar planı değiştirilerek tarım arazisinde 12 kat inşaata izin verildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Silivri Belediye Başkanı CHP'li Özcan Işıklar ve diğer yetkililer dün inceleme yapmak için söz konusu bölgeye gitti.

‘BIRAKIN TARIM YAPALIM'

İBB kat yüksekliğinin 7'yi geçmeyeceğini açıklasa da Işıklar, “6-8 kat da yanlış. Ucuz konut yapacaklar madem neden sıfır maliyetli hazine arazileri varken bu ekili tarım arazisini 30 milyon para ödeyerek alıyorlar” dedi. Işıklar, şöyle devam etti: “Ölüleri gömecek yer kalmadı şehirde. Neredeyse her alanda bina yükseliyor. Biz burada inşaata sonuna kadar kaşıyız. Türkiye'de ilk kez tarım projeleri yapan, tarım lisesi açıp sıfır lirayla öğrenci yetiştiren, üretimi hedefleyen bir ilçemizde bunu yapmak olmaz. Burada tarım yapalım. Lavanta ve adaçayı ekerek arazinin parasını birkaç yılda çıkarırız üzülmesinler.”

‘BUNUN TELAFİSİ YOK'

CHP'li Gürsel Tekin ise İstanbul'a ihanetin devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece İstanbul değil Türkiye'nin dört bir yanında beton lobisi ve imar çetesine kimsenin gücü yetmiyor. İstanbul'da tarım alanı olarak Silivri var. Bunları da betona teslim edersek 15 milyon havasız, susuz, topraksız kalacak. Bunun telafisi yok. İstanbullu şehrine sahip çıkmalı.”