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Ölüm peşini bırakmadı

Eskişehir'de yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan otomobilinden inen sürücü 55 yaşındaki Mehmet Akdoğan, bu sırada yoldan geçen bir başka otomobilin çarpması sonucu öldü, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

00:275 Mayıs 2017
Gündem
Ölüm peşini bırakmadı
Eskişehir'de yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan otomobilinden inen sürücü 55 yaşındaki Mehmet Akdoğan, bu sırada yoldan geçen bir başka otomobilin çarpması sonucu öldü, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Gazi Mahallesi Sarıcakaya Caddesi Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havaalanı yanındaki alt geçit çıkışında meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği yolda Mehmet Akdoğan yönetimindeki 43 SE 013 plakalı otomobil karşıdan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 PN 874 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kazada hafif yaralandığı belirtilen otomobilin sürücüsü Mehmet Akdoğan araçtan inince 27 yaşındaki Hüseyin Kara’nın kullandığı 43 SD 505 plakalı otomobilin altında kaldı. Akdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Kazada 26 PN 874 plakalı otomobilin içinde bulunan 43 yaşındaki Ali Öztürk ile 38 yaşındaki Cem Bahtiyar yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis ekipleri Mehmet Akdoğan’a çarparak ölümüne neden olan 43 SD 505 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Kara’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  DHA

Son güncelleme: 00:2805.05.2017
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