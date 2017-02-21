Ömer Halisdemir davası başladı

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesinde, darbecileri durduran Ömer Halisdemir'i şehit eden zanlıların yargılanması Ankara Sincan'da başladı.

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde darbeci general Semih Terzi’yi öldüren ve o gecenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’i şehit edenlerin yargılanması başladı. Saat 10:00’da başlayan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mehkemesi’nde görülen davada Ömer Halisdemir’in katil zanlısı 18 sanık hakim önüne çıktı.

1 NUMARALI SANIK ŞAHİN

Davada, 1 numaralı sanık; Semih Terzi’nin koruması Fatih Şahin. Mihral Atmaca için ise Ömer Halisdemir’i şehit eden son kurşunu sıktığı için diğer sanıklardan bir fazla müebbet hapis cezası isteniyor.