On binlerce kadın Taksim’de yürüdü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadın Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşün ardından Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası kadınlar halay çekti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kadınların yaşam hakkını savunmak adına bir araya geldi. İstiklal Caddesi’nin her iki yönünden buluşma noktasına akın eden kadınlar sloganlar atıp, düdük çaldı. 19.00 sıralarında Fransız Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan binlerce kadın, ‘hayatlarımıza müdahaleye, hayır’ pankartı açarak, yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca slogan atan ve Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen grup, Taksim Tünel Meydanı’na geldi. Burada gurup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okundu. Gruptan Dılşah Eşli’nin okuduğu basın açıklamasında kadınların toplumdaki yerine, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe, ayrımcılağa, trans bireylerin uğradığı haksızlıklara dikkat çekildi.

Eşli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır! Savaşa ve sınır ötesi operasyonlara hayır! Hak ve özgürlüklerimizin kırpılıp un ufak edilmesine hayır! Erkek adalete ve erkek devlete hayır! Ailenin reisine de devletin reisine de hayır!”

Kadınlar, okunan basın açıklamasının ardından halay çekti. Daha sonra kadınlar gruplar halinde ayrıldı.

ANTALYA’DA KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ

Antalya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürümek isteyen kadınlara polis TOMA'larla müdahale etti.

Antalya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar) önünde bir araya geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken Toplumsal Olaylara Müdahale Araç’ları (TOMA) hazır bekletildi. Buradan Kalekapısı Meydanı'ndaki Attalos Heykeli’ne kadar yürümek isteyen kadınlara izin verilmeyen polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Kadınlar, Üçkapılar'da bidondan yaptıkları davulları çalarak halay çekerken, grup temsilcileri ile polis müdürleri arasında yürüyüş konusunda uzun süre görüşme yapıldı. Görüşme sonunda grubun yürüyüş yapmadan basın açıklaması yapmasına izin verildi.

Grup adına basın açıklaması yapan Suzan Yazıcı, iç savaş tehdidiyle barış umudunu çalanlara karşı duracaklarını kaydetti. Yazıcı, “Yalanı tehdide katarak rızaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir ‘hayır' diyoruz. Liselerde üstü kapatılan taciz ve tecavüze, üniversitelerde ayrımcılık ve flört şiddetine, akademisyenin, öğretmenin cinsiyetçi muamelelerine karşı susmayacağız” dedi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ, TOMA'DAN SU SIKILDI

Polis ekipleri, basın açıklamasından sonra kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA'dan da kısa su sıkılmasıyla kadınlar kaçışarak farklı yönlere dağıldı. Polis ekipleri, dağılan kadınları uzun süre takip etti.

ESKİŞEHİR’DE KADINLAR YÜRÜDÜ

Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 500 kadın yürüyüş yaptı.

Eskişehir Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. ‘Kadınlar haykırıyor, başkanlığa hayır diyor’ yazılı pankart açan kadınlar çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Sibel Geriş şunları söyledi:

“Bugün 8 Mart, dünyanın dört bir yanında alanlardayız. Birlikte güçlüyüz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz. 158 yıl önce eşit bir yaşam için, hayatımız için, insanca çalışma koşulları için çıktı kadınlar yola. İşçi kadınların grevleriyle başlayan 8 Mart yolculuğu kesintisiz, soluksuz geldi o günden bugüne.”

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar, Bursa’daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kadınlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

YAĞMUR ALTINDA KADINLAR GÜNÜ

MUĞLA’nın Bodrum İlçesi’nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sağanak yağmura rağmen coşkuyla devam etti.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Tepecik Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe katılan kadınlar, ellerinde, pankartlar taşıyarak ve düdük çalarak eylem yaptı. Eylem sırasında başlayan yağmura aldırmayan kadınlar slogan atmaya devam etti. Belediye Meydanı’na kadar sağanak yağmur altında yürüyen kadınlar, basın açıklamasını yaptı. Açıklamayı okuyan Dernek Başkanı Figan Erozan, “Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, bedenimizin ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, kürtaja erişimimize, çocuk doğurup doğurma kararımıza müdahalelere karşı, hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımızın marjinalize edilmesine karşı, güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara karşı, Türkiye’den kadınlar da dünyada yükselen bu sese ses veriyoruz.8 Mart 2017, 40’tan fazla ülkede Uluslararası Kadın Grevi Günü olarak tarihe geçiyor. Hayatı istiyoruz demek için, seçimlerimiz kararlarımız bizimdir demek için greve ses veriyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından grup halay çekerek eylemini sonlandırdı.

MANİSALI KADINLAR ŞARKILARLA HAYIR DEDİ

MANİSA’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Manisa Kadın Platformu çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, besteledikleri şarkılarla 16 Nisan’da oylanacak yeni anayasaya ‘hayır’ dedi.

Manisa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Manisa Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Kadınların kutlamasına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. Slogan atan kadınların ellerinde ‘Tacize, tecavüze hayır, kadınlar birlikte güçlü’, ‘Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün’, ‘Özgürlüğüm için hayır’ yazılı pankartlar taşıdı. Kutlama öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Gülbahar Tahmilci basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Hasgör, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istedi. ADD Başkanı Gülbahar Tahmilci ise, cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilmesini talep etti. Tahmilci, “Başkanlık dayatmalarından vazgeçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla yapılmalıdır. İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz ve mobingin son bulması için düzenlemeler yapılmalıdır” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadınlar besteledikleri ‘hayır’ şarkısını hep birlikte söyledi. Meydanda şarkı söylemeye kadınlara Manisa’nın kadın Milletvekili Tur Yıldız Biçer de eşlik etti.

Şarkının ardından kadınların kutlaması sona erdi.