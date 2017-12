On Numara sonuçları: 11 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçlarında Kıbrıs sürprizi…

Milli Piyango İdaresi 11 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. On Numara çekiliş sonuçları MPİ'nin internet yayını ile canlı olarak izlendi. Noter huzurunda belli olan rakamlara göre On Numara 12 Aralık sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan iki kişi oldu. İşte haftanın 10 Numara sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından biri olan ve sevilerek oynanan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın On Numara sonuçlarına göre doğru tahminleri iki kişi kuponunda denk getirdi ve büyük ikramiyeyi paylaştı. On Numara ikramiyesi Edirne ve Kıbrıs arasında paylaşıldı…

ON NUMARA SONUÇLARI 11 ARALIK

On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı belli oldu. Sonuçlara göre büyük ikramiye ikiye bölündü. KKTC ve Edirne'den kuponlarını yatıran iki vatandaş 156 bin lira kazandı. 9 numarayı doğru tahmin edenler 2 bin liranın üzerinde ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara sonuçları…

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: EDİRNE / MERKEZ – KKTC / MERKEZ

5, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 61, 63, 71, 78, 79

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.