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On Numara sonuçları 13 Mart: Gene 4 kişi bildi!

13 Mart tarihli On Numara sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiye 4 kişi arasında bölüştürüldü. İşte 13 Mart on Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...
09:1214 Mart 2017
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On Numara sonuçları 13 Mart: Gene 4 kişi bildi!
13 Mart tarihli On Numara sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiye 4 kişi arasında bölüştürüldü. İşte 13 Mart on Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Mart ayının ikinci On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiye 4 kişinin oldu. Böylece Mart ayında On Numara talihlilerinin sayısı 8’e ulaştı. On Numara sonuçları ile ilgili MPİ’nin paylaştığı bilgilere göre bu haftaki çekilişte 22 numaranın içinden 10 tanesini bilmeyi başaran 4 kişi Ankara’nın Altındağ, Antalya’nın Muratpaşa, Elazığ’ın Merkez ve İstanbul’un Sancaktepe ilçelerinden çıktı. İşte her bir talihlinin 73 bin TL kazandığı 10 Numara çekilişinin numaraları ve ikramiye dağılımı…

13 MART ON NUMARA SONUÇLARI: 1-4-7-8-17-19-22-26-27-32-34-37-38-43-44-51-52-53-56-64-65-76

10 bilen kişi sayısı :4Kişi başına düşen ikramiye tutarı:73.827,60TL
9 bilen kişi sayısı :86Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.289,90TL
8 bilen kişi sayısı :1.647Kişi başına düşen ikramiye tutarı:119,75TL
7 bilen kişi sayısı :17.052Kişi başına düşen ikramiye tutarı:21,95TL
6 bilen kişi sayısı :104.908Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,75TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :150.454Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,40TL
10-numara-sonuclari-13-mart
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