On Numara sonuçları 13 Mart: Gene 4 kişi bildi!

13 Mart tarihli On Numara sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiye 4 kişi arasında bölüştürüldü. İşte 13 Mart on Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Mart ayının ikinci On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiye 4 kişinin oldu. Böylece Mart ayında On Numara talihlilerinin sayısı 8’e ulaştı. On Numara sonuçları ile ilgili MPİ’nin paylaştığı bilgilere göre bu haftaki çekilişte 22 numaranın içinden 10 tanesini bilmeyi başaran 4 kişi Ankara’nın Altındağ, Antalya’nın Muratpaşa, Elazığ’ın Merkez ve İstanbul’un Sancaktepe ilçelerinden çıktı. İşte her bir talihlinin 73 bin TL kazandığı 10 Numara çekilişinin numaraları ve ikramiye dağılımı…

13 MART ON NUMARA SONUÇLARI: 1-4-7-8-17-19-22-26-27-32-34-37-38-43-44-51-52-53-56-64-65-76