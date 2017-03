On Numara sonuçları 13 Mart: İkramiye yine dörde bölündü!

On Numara sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından merakla bekleniyor. 13 Mart 2017 On Numara sonuçlarına göre hangi şanslı numaralar kazandı? On Numara 13 Mart sonuçlarında büyük ikramiye kaç kişiye çıktı, On Numara'da ikramiye hangi şehre çıktı?

Bir On Numara günü daha geldi, bu akşam On Numara’nın 762. hafta çekilişinin sonuçları belli oluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye 4 şanslı kişi arasında paylaşılmıştı, bu hafta yine ikramiye 4 kişi arasında paylaşıldı . On Numara çekilişine göre büyük ikramiye Ankara, Antalya, Elazığ ve İstanbul’a çıktı. Haberin devamında kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını bulabilirsiniz.

13 MART ON NUMARA SONUÇLARI: 1-4-7-8-17-19-22-26-27-32-34-37-38-43-44-51-52-53-56-64-65-76

10 NUMARA SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

On Numara’nın 13 Mart tarihli ikramiye sonuçları şu şekilde oldu;

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ'nin verdiği bilgilere göre geçen haftanın talihliler kuponlarını İzmir'in Bornova, Torbalı, Konak; Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırmışlar. İşte 6 Mart haftasının On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…

Geçen haftanın şanslı numaraları: 05, 08, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 70, 74, 79