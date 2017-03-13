On Numara sonuçları 13 Mart: İkramiye yine dörde bölündü!

Bir On Numara günü daha geldi, bu akşam On Numara’nın 762. hafta çekilişinin sonuçları belli oluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye 4 şanslı kişi arasında paylaşılmıştı, bu hafta yine ikramiye 4 kişi arasında paylaşıldı . On Numara çekilişine göre büyük ikramiye Ankara, Antalya, Elazığ ve İstanbul’a çıktı. Haberin devamında kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını bulabilirsiniz.
13 MART ON NUMARA SONUÇLARI: 1-4-7-8-17-19-22-26-27-32-34-37-38-43-44-51-52-53-56-64-65-76
10 NUMARA SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
On Numara’nın 13 Mart tarihli ikramiye sonuçları şu şekilde oldu;
GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
MPİ'nin verdiği bilgilere göre geçen haftanın talihliler kuponlarını İzmir'in Bornova, Torbalı, Konak; Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırmışlar. İşte 6 Mart haftasının On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı…
Geçen haftanın şanslı numaraları: 05, 08, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 70, 74, 79