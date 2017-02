On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekiliş sonrasında haftanın şanslı numaraları belli oldu. On Numara çekilişinde on bilen???? kişi çıktı ve büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 13 Şubat 2016 tarihli On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları...

On Numara sonuçları 13 Şubat 2016: İşte On Numara sonuçları!

On Numara sonuçları açıklandı ve şanslı numaralar belli oldu. Şans oyunu tutkunları nefeslerin tutularak izlendiği On Numara çekilişinde on bilen 4 kişi çıktı. On Numara’da 10 bilenlere 71 bin 355 lira dağıtılacak. İşte On Numara sonuçları,haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye miktarları..

On Numara 758. hafta kazandıran numaraları; 4, 5, 7, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 65, 72, 74, 75, 78 olarak belirlendi.

On Numara 13 Şubat tarihli çekilişinde on bilen dört kişi çıktı ve ikramiye dört talihli arasında paylaşıldı. Milli Piyango İdaresi, on bilen talihlinin kuponunu Bursa Osmangazi, İstanbul Fatih, İstanbul Esenyurt ve İzmir Karşıyaka ilçelerden yatırdığını açıkladı.

On Numara'da ikramiye dağıtılan ikramiye miktarları ise şöyle;