Geçtiğimiz hafta 3 kişinin paylaştığı On Numara'nın büyük ikramiyesi bu hafta biri veya birilerine çıkacak mı? Haftanın On Numara sonuçları, haberimizden erişebileceğiniz MPİ'nin online canlı yayınında belli oluyor.

On Numara sonuçları 16 Ocak: Haftanın numaraları canlı yayında belli oluyor!

Geçtiğimiz hafta 3 kişinin paylaştığı On Numara'nın büyük ikramiyesi bu hafta biri veya birilerine çıkacak mı? Haftanın On Numara sonuçları, haberimizden erişebileceğiniz MPİ'nin online canlı yayınında belli oluyor.

Ocak ayının üçüncü haftası başladı ve her hafta başında olduğu gibi bu akşamda MPİ canlı yayında haftanın On Numara sonuçları belli olacak. Yeni yılın bu üçüncü On Numara çekilişini aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak izleyebilirsiniz. MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde saat 21.15’te yapılacak olan çekilişte 22 numara belirlenecek ve çekiliş takiben 21.30’da ikramiye dağılımı belli olacak.

16 On Numara çekilişi MPİ canlı yayın izle

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

753. hafta On Numara çekilişinde şu numaralar çıktı: 03 – 11 – 12 – 15 – 24 – 26 – 27 – 28 – 34 – 36 – 39 – 53 – 56 – 59 – 62 – 63 – 65 – 70 – 75 – 77 – 78 – 80. İkramiye dağılımı ise şu şekilde oldu. 9 bilen 74 kişi 2.437,60 TL, 8 bilen 1.314 kişi 137,50 TL, 7 bilen 14.145 kişi 24,45 TL, 6 bilen 88.001 kişi 4,10 TL ve hiç bilmeyen 143.109 kişi 3,25 TL alacaklar.