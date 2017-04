On Numara sonuçları 17 Nisan: İşte On Numara 767. haftanın sonucu ve şanslı sayıları

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin merkezinde yapılan canlı yayındaki çekilişle belli oldu. Böylece On Numara 767. haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. On Numara haftanın sayılarından kuponunuza kaç çıktığını haberimizden bakabilirsiniz. İşte On Numara haftanın kazandıran numaraları...

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde haftanın şans getiren 22 sayısı belirlendi. On Numara çekilişinde çıkan bu sayılardan sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler çeşitli ikramiyeler kazandılar. Aşağıda verdiğimiz 17 Nisan tarihli On Numara çekilişi haftanın numaralarına bakarak kaç tutturduğunuzu öğrenebilirsiniz. İşte On Numara’da haftanın kazandıran numaraları…

On Numara 767. haftanın kazandıran numaraları; 2, 3, 6, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 33, 43, 46, 51, 52, 60, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 79 olarak belirlendi.

On Numara’nın bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye bir milyon 941 bin 37 lira, büyük ikramiye ise 291 bin 155 lira olarak açıklandı.

ON NUMARA’DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 766. haftanın kazandıran numaraları; 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 30, 32, 40, 41, 49, 50, 55, 58, 66, 70, 71, 73, 77 olarak belirlendi.

On Numara 27 Mart çekilişinde on bilen dört kişi 74 bin 91 lira beşer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, On Numara talihlilerinin kuponlarını Antalya/Korkuteli, Erzurum/Yakutiye, İstanbul/Üsküdar ile Sivas/Merkez’deki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 9 bilen 82 kişi 2 bin 410 lira otuz beşer kuruş, 8 bilen bin 562 kişi 126 lira doksanar kuruş, 7 bilen 15 bin 741 kişi 23 lira doksan beşer kuruş, 6 bilen 97 bin 352 kişi 4 lira onar kuruş, hiç bilmeyen 169 bin 123 kişi ise 3’er lira kuruş ikramiye kazandılar.

ON NUMARA’DA DEVİR KURALI!

On Numara adlı şans oyununda devir ne kadar sürüyor diye merak ediliyordu. Milli Piyango İdaresi, bu konuya açıklık getirmek için bir duyuru yaptı. Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir. Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.