On Numara sonuçları 17 Temmuz (Büyük ikramiye o ile çıktı)

17 Temmuz On Numara sonuçları resmen belli oldu. Milli Piyango idaresi tarafından çekilen ve milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla şansını denediği On Numara’da heyecan yine doruktaydı. Peki On Numara’da büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı, şanslı numaralar hangileri? İşte On Numara sonuçları ile ilgili tüm detaylar…
BÜYÜK İKRAMİYE O İLE ÇIKTI
81 ilden ve KKTC’deki şehirlerin katıldığı On Numara’da büyük ikramiye Sakarya’ya çıktı. On Numara sonuçlarını doğru bilen şanslı kişi 282.945,30 TL’nin sahibi oldu.
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ON NUMARA’DA HAFTANIN ŞANSLI NUMARALARI
17 Temmuz tarihli 780. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde;
2, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 25, 26, 27
35, 50, 51, 56, 61, 65, 68, 69, 73, 74, 78
ON NUMARA’DA İKRAMİYE DAĞILIMI
|10 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|282.945,30 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|77
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.449,90 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.447
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|130,75 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|14.993
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|23,90 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|92.919
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,10 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
151.939
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,20 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
10 Temmuz tarihli 779. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde;
04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39
40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80