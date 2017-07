On Numara sonuçları 17 Temmuz (Büyük ikramiye o ile çıktı)

Milyonlarca vatandaşımızın zenginlik hayaliyle şansını denediği 17 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları açıklandı. On Numara 780. hafta sonuçlarını ve şanslı numaraları öğrenmek için haberimizin içeriğini okuyabilirsiniz. İşte 17 Temmuz 2017 On Numara sonuçları…

17 Temmuz On Numara sonuçları resmen belli oldu. Milli Piyango idaresi tarafından çekilen ve milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla şansını denediği On Numara’da heyecan yine doruktaydı. Peki On Numara’da büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı, şanslı numaralar hangileri? İşte On Numara sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

BÜYÜK İKRAMİYE O İLE ÇIKTI

81 ilden ve KKTC’deki şehirlerin katıldığı On Numara’da büyük ikramiye Sakarya’ya çıktı. On Numara sonuçlarını doğru bilen şanslı kişi 282.945,30 TL’nin sahibi oldu.

ON NUMARA’DA HAFTANIN ŞANSLI NUMARALARI

17 Temmuz tarihli 780. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde;

2, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 25, 26, 27

35, 50, 51, 56, 61, 65, 68, 69, 73, 74, 78

ON NUMARA’DA İKRAMİYE DAĞILIMI

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 282.945,30 TL 9 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.449,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.447 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 130,75 TL 7 bilen kişi sayısı : 14.993 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 92.919 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 151.939 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

10 Temmuz tarihli 779. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde;

04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39

40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80