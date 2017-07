On Numara sonuçları 18 Temmuz: İkramiye tek kişinin oldu! (MPİ)

On Numara'da haftanın çekilişi gerçekleşti. 780. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tek kişiye gitti. On Numara sonuçları dün akşam Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen canlı yayında belirlendi, sonuçları MPİ'nin sitesinde canlı yayında takip edemeyenler sonuçları öğrenmek için internete akın etti. İşte haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

On Numara’da sonuçlar belli oldu ve büyük ikramiye tek kişi tarafından kazanıldı. On Numara sonuçlarına göre Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden tek kişi 10 şanslı numarayı da doğru bildi ve 282,945,30 TL’nin sahibi oldu. İşte her hafta pazartesi akşamlarına heyecan katan On Numara’nın bu haftaki sonuçları ve ikramiye dağılımı…

ON NUMARA SONUÇLARI (17 TEMMUZ)

On Numara’nın dün akşam yapılan çekilişinde şanslı numaralar aşağıdaki gibi belirlendi. İşte On Numara’nın 17 Temmuz tarihli 780. hafta çekilişi sonuçları…

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 282.945,30TL 9 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.449,90TL 8 bilen kişi sayısı : 1.447 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 130,75TL 7 bilen kişi sayısı : 14.993 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 92.919 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 151.939 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

10 Temmuz tarihli 779. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde; 04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80