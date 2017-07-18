Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

On Numara sonuçları 18 Temmuz: İkramiye tek kişinin oldu! (MPİ)

On Numara'da haftanın çekilişi gerçekleşti. 780. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tek kişiye gitti. On Numara sonuçları dün akşam Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen canlı yayında belirlendi, sonuçları MPİ'nin sitesinde canlı yayında takip edemeyenler sonuçları öğrenmek için internete akın etti. İşte haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

08:2018 Temmuz 2017
Gündem
On Numara sonuçları 18 Temmuz: İkramiye tek kişinin oldu! (MPİ)
On Numara'da haftanın çekilişi gerçekleşti. 780. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tek kişiye gitti. On Numara sonuçları dün akşam Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen canlı yayında belirlendi, sonuçları MPİ'nin sitesinde canlı yayında takip edemeyenler sonuçları öğrenmek için internete akın etti. İşte haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

On Numara’da sonuçlar belli oldu ve büyük ikramiye tek kişi tarafından kazanıldı. On Numara sonuçlarına göre Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden tek kişi 10 şanslı numarayı da doğru bildi ve 282,945,30 TL’nin sahibi oldu. İşte her hafta pazartesi akşamlarına heyecan katan On Numara’nın bu haftaki sonuçları ve ikramiye dağılımı…

ON NUMARA SONUÇLARI (17 TEMMUZ)

On Numara’nın dün akşam yapılan çekilişinde şanslı numaralar aşağıdaki gibi belirlendi. İşte On Numara’nın 17 Temmuz tarihli 780. hafta çekilişi sonuçları…

on-numara-sonuclari-17-temmuz

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI

10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:282.945,30TL
9 bilen kişi sayısı :77Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.449,90TL
8 bilen kişi sayısı :1.447Kişi başına düşen ikramiye tutarı:130,75TL
7 bilen kişi sayısı :14.993Kişi başına düşen ikramiye tutarı:23,90 TL
6 bilen kişi sayısı :92.919Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,10 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :151.939Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,20 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

10 Temmuz tarihli 779. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde; 04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80

 

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar