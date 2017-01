On Numara sonuçları 2 Ocak 2017: 2017’nin ilk talihlisi belli oldu!

2 Ocak 2017 tarihli 752. hafta On Numara sonuçları belli oldu. Yeni yılın ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belirlendi. Haftanın On Numara çekilişinde Van'dan bir kişi on bilip yarım milyon lira kazandı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ve tüm ikramiye listesi ve miktarları...

2017’ye girdik ve yeni yılın ilk Şans Oyunu çekilişi On Numara’ya denk geldi. 2 Ocak tarihli On Numara sonuçları dün akşam MPİ’nin Ankara’daki canlı yayınında açıkladı. Çekilişte 22 numara belirlendi ve bilindiği gibi On Numara’da büyük ikramiyenin kazanmak için bu 22 numaradan 10 tanesinin tahmin edilebilmesi gerekiyor ki 752. haftada bir kişi bunu başardı. Milli Piyango İdaresinin açıklamasına göre 10 tane numara bilmeyi başaran ve 500 binden fazla ikramiye kazanan talihli kuponunu Van’ın İpekyolu ilçesinden yatırmış. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

752. Haftanın numaraları: 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 79On Numara’da ikramiye kazanan kişi sayısı ve ikramiye dağılımı şöyle oldu: 9 bilen 70 kişi 2 bin 885 lira yetmiş beşer kuruş, 8 bilen bin 496 kişi 135 lira onar kuruş, 7 bilen 14 bin 809 kişi 26 lira onar kuruş, 6 bilen 90 bin 998 kişi 4 lira ellişer kuruş ile hiç bilmeyen 202 bin 681 kişi 2 lira elli beşer kuruş ikramiye alacaklar.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 751. haftanın kazandıran numaraları: 4, 5, 8, 9, 28, 31, 33, 34, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80 olarak belirlendi. On Numara’nın 26 Aralık 2016 tarihli çekilişinde on bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada On Numara’nın gelecek hafta yapılacak çekilişine 266 bin 304 lira dokuz kuruş ikramiye devir etti. On Numara’da ikramiye kazanan kişi sayısı ve ikramiye dağılımı şöyle oldu: 9 bilen 75 kişi 2 bin 367 lira elli beşer kuruş, 8 bilen bin 381 kişi 128 lira elli beşer kuruş, 7 bilen 14 bin 372 kişi 23 lira yetmişer kuruş, 6 bilen 85 bin 157 kişi 4 lira on beşer kuruş ile hiç bilmeyen 167 bin 249 kişi 2 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye alacaklar.