On Numara sonuçları 2 Ocak 2017: İşte Milli Piyango On Numara sonucu

On Numara sonuçları belli oldu. Yeni yılın ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 2 Ocak 2017 tarihli On Numara çekilişinde Van'dan bir kişi on bilip yarım milyon lira kazandı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ve tüm ikramiye listesi ve miktarları...

On Numara sonuçları belli oldu. Yeni yılın ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 2 Ocak 2017 tarihli On Numara çekilişinde Van'dan bir kişi on bilip yarım milyon lira kazandı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ve tüm ikramiye listesi ve miktarları...

On Numara sonuçları belli oldu. 2017 yılının ilk şans oyunu çekilişinde On Numara sonuçları yayınlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara 752. hafta çekilişinde on bilen bir kişi çıktı ve geçen haftadan devir eden On Numara’da beşyüz bini aşan ikramiyenin tek başına sahibi oldu. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

ON NUMARA SONUÇLARI 2 OCAK 2017

On Numara 752. haftanın kazandıran numaraları: 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 79 olarak belirlendi.

On Numara’nın bu akşamki çekilişinde Van’ın İpekyolu ilçesinden bir kişi on bilip 569 bin 296 lira yirmi beş kuruş ikramiye kazandı.

On Numara’da ikramiye kazanan kişi sayısı ve ikramiye dağılımı şöyle oldu: 9 bilen 70 kişi 2 bin 885 lira yetmiş beşer kuruş, 8 bilen bin 496 kişi 135 lira onar kuruş, 7 bilen 14 bin 809 kişi 26 lira onar kuruş, 6 bilen 90 bin 998 kişi 4 lira ellişer kuruş ile hiç bilmeyen 202 bin 681 kişi 2 lira elli beşer kuruş ikramiye alacaklar.

On Numara’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 286 bin 250 lira olarak açıklanırken büyük ikramiyenin 569 bin 296 lira olduğu belirtildi.

ON NUMARA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 751. haftanın kazandıran numaraları: 4, 5, 8, 9, 28, 31, 33, 34, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

On Numara’nın 26 Aralık 2016 tarihli çekilişinde on bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada On Numara’nın gelecek hafta yapılacak çekilişine 266 bin 304 lira dokuz kuruş ikramiye devir etti.

On Numara’da ikramiye kazanan kişi sayısı ve ikramiye dağılımı şöyle oldu: 9 bilen 75 kişi 2 bin 367 lira elli beşer kuruş, 8 bilen bin 381 kişi 128 lira elli beşer kuruş, 7 bilen 14 bin 372 kişi 23 lira yetmişer kuruş, 6 bilen 85 bin 157 kişi 4 lira on beşer kuruş ile hiç bilmeyen 167 bin 249 kişi 2 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye alacaklar.