On Numara sonuçları canlı yayında belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve 2017'nin ilk şans oyunu çekilişi olacak olan 2 Ocak 2017 tarihli On Numara çekilişinde heyecan büyük! Geçen hafta devir eden On Numara'da büyük ikramiye 500 bin liranın üzerinde olacak. 752. haftanın On Numara çekilişini haberimizden canlı yayında online izleyerek kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.

On Numara sonuçları 2 Ocak 2017: Milli Piyango On Numara çekilişi canlı izle

On Numara sonuçları belli oluyor. 2017 yılının ilk şans oyunu çekilişinde On Numara sonuçları canlı yayında belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen olan On Numara, geçen hafta yapılan çekilişte on bilen olmadığı için yaklaşık 266 bin lira devir etmişti. 2 Ocak 2017 tarihli On Numara çekilişinde on bilen talihlileri, 500 bin lirayı aşacak olan ikramiye bekliyor. On Numara 752. hafta çekilişini aşağıdaki verdiğimiz linkten canlı olarak izleyebilir ve kuponunuzu anında sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara 751. haftanın kazandıran numaraları: 4, 5, 8, 9, 28, 31, 33, 34, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

On Numara’nın 26 Aralık 2016 tarihli çekilişinde on bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada On Numara’nın gelecek hafta yapılacak çekilişine 266 bin 304 lira dokuz kuruş ikramiye devir etti.

On Numara’da ikramiye kazanan kişi sayısı ve ikramiye dağılımı şöyle oldu: 9 bilen 75 kişi 2 bin 367 lira elli beşer kuruş, 8 bilen bin 381 kişi 128 lira elli beşer kuruş, 7 bilen 14 bin 372 kişi 23 lira yetmişer kuruş, 6 bilen 85 bin 157 kişi 4 lira on beşer kuruş ile hiç bilmeyen 167 bin 249 kişi 2 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye alacaklar.