On Numara sonuçları 20 Şubat: Haftanın 22 numarası çekildi!

Haftanın On Numara sonuçları için çekiliş yapıldı ve haftanın numaraları belli oldu. Haftanın şanslı numaraları haberimizde ki ikramiye dağılımı ve kazananların sayısı biraz sonra MP itarafından açıklanacak. İşte 20 Şubat tarihli On Numara sonuçları...

Haftanın On Numara sonuçları için çekiliş yapıldı ve haftanın numaraları belli oldu. Haftanın şanslı numaraları haberimizde ki ikramiye dağılımı ve kazananların sayısı biraz sonra MP itarafından açıklanacak. İşte 20 Şubat tarihli On Numara sonuçları...

Şubat ayının sonuna yaklaşırken bugün içinde bulunduğumuz ayın üçüncü On Numara çekilişi yapıldı ve 20 Şubat tarihli 759. hafta On Numara sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte çıkan numaraları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Numaralar belli oldu ama gGeçtiğimiz hafta 4 kişinin bölüştüğü büyük ikramiyei bu hafta kazanan olup olmadığı ise çekiliş sonrası 21.30 civarında ilan edilecek ve haberimiz On Numara sonuçları ile güncellenecektir.

Haftanın numaraları: 4, 9, 12, 15, 17, 19, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 40, 42, 45, 46, 52, 55, 59, 65, 69, 76

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Önceki On Numara çekilişinde şu numaraları çıktı: 4, 5, 7, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 65, 72, 74, 75, 78. Çekilişte on bilen dört kişi çıktı ve kişi başı 71 bin 355 lira otuz beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, on bilen talihlilerin kuponlarını Bursa/Osmangazi, İstanbul/Fatih, İstanbul/Esenyurt ve İzmir/Karşıyaka ilçelerinden yatırdığını açıkladı. On Numara'da ikramiye dağıtılan ikramiye miktarları ise şöyle oldu: 9 bilen 75 kişi 2 bin 357 lira kırkar kuruş, 8 bilen bin 509 kişi 126 lira kırkar kuruş, 7 bilen 15 bin 722 kişi 23 lira yirmi beşer kuruş, 6 bilen 98 bin 563 kişi 3 lira seksen beşer kuruş ile hiç bilemeyen 146 bin 667 kişi 3 lira otuz beşer kuruş ikramiye kazandılar.